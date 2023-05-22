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第十五届国会第五次会议：选民提出的建议中得到解决和答复率达99.9%

5月22日上午，在第十五届国会第5次会议开幕式上，国会常务委员会下属民愿委员会主任杨青平作了关于选民向第十五届国会第5次会议提出的建议的监督解决结果报告。
杨青平表示，通过国会代表与选民接触，汇总了2593个建议，并转交职能部门解决。选民的建议几乎涉及社会生活的方方面面；其中，已解决和答复2589个建议，达99.8%。

具体，国会和国会下属机构解决和答复所有选民提出的建议（91个建议）。选民欢迎并赞同国会强有力和全面的革新，国会的活动越来越民主、公开、透明，并与人民有密切联系。

中央政府、各部委行业已解决并答复了2469个建议中的2466个，达99.9%。选民建议的收集、研究和解决，为化解困难和障碍，促进经济社会发展，稳定社会秩序和安全，改善人民生活水平，为选民和全国人民树立信心作出贡献。（完）
 

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