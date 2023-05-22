第十五届国会第五次会议：选民提出的建议中得到解决和答复率达99.9%

杨青平表示，通过国会代表与选民接触，汇总了2593个建议，并转交职能部门解决。选民的建议几乎涉及社会生活的方方面面；其中，已解决和答复2589个建议，达99.8%。



具体，国会和国会下属机构解决和答复所有选民提出的建议（91个建议）。选民欢迎并赞同国会强有力和全面的革新，国会的活动越来越民主、公开、透明，并与人民有密切联系。



中央政府、各部委行业已解决并答复了2469个建议中的2466个，达99.9%。选民建议的收集、研究和解决，为化解困难和障碍，促进经济社会发展，稳定社会秩序和安全，改善人民生活水平，为选民和全国人民树立信心作出贡献。（完）