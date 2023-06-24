第十五届国会第五次会议闭幕

6月24日，越南第十五届国会第五次会议在顺利完成所有议程后圆满落幕。越共中央总书记阮富仲、政府总理范明政、国会主席王廷惠等党和国家领导人、原领导人一同出席闭幕会。

王廷惠代表国会常务委员会在闭幕会上致辞时表示，在23天紧张有序的工作内，国会以高赞成率表决通过了8项法律、17项决议，首次就8项法案提出意见以及讨论解决了许多其他重要事项。

截至目前，国会和国会下属机构已完成本届任期137项立法研究任务中的112项，完成率达81.8%，其中32项任务已颁布为法律、法令和决议，29项法案、法令和决议被纳入2023年度和2024年度立法工作计划。

王廷惠建议政府、国会下属机构和有关部门全力以赴完成本任期剩余的立法任务，加强纪律建设，严厉打击立法腐败和集体利益问题。

在本次会议上，国会对“新冠肺炎疫情防控资源的调动、管理、使用和医疗机构相关政策、法律执行情况”专题行驶最高监督权。

国会用两天半时间召开质询和回答质询会，围绕劳动、荣军和社会事务以及民族、科技、交通四大质询案。各场质询会受到了全国选民的高度关注和社会舆论的广泛好评。

国会用大量时间讨论政府关于2022年社会经济发展计划和国家财政预算执行情况补充报告、2023年经济社会发展计划和财政预算执行情况报告。

国会还及时出台了诸多重要决策，如继续2023年实行增值税税率降低2%的政策，以助力经济快速复苏与发展；修改补充关于越南公民和外国公民在越南出入境的规定，以刺激旅游等。

国会要求政府和有关部门实行灵活的货币和财政政策，尽快解决市场面临的困难，促进行政体制改革，营造畅通、便利的营商环境，疏解电力短缺问题，切实做好保障和改善民生工作，全面部署，奋力实现全年经济社会发展目标。（完）