第十五届国会第九次特别会议：下定决心 团结一致 力争实现8%以上的增长目标

在第十五届国会第九次特别会议期间，2月14日下午，国会就2025年经济社会发展补充提案中提的2025年越南经济增长目标达到8%的目标进行了分组讨论。

越困难 压力越大 越要努力



政府总理范明政指出，促进增长是客观需要和必然的要求。



目前，国际局势变幻莫测，贸易紧张局势不断升级，而越南经济规模仍然较小，抵抗能力有限，经济开放度很高且正处于转型期。面对发展的需求和人民的期待，实现这一奋斗目标堪称非常困难。



“但无论如何，再困难也要做，努力促进经济增长，着力实现民富国强的目标。越是困难，压力越大，越要努力。”范明政强调。



范明政总理表示，已本着激发全国增长活力的精神， 为各部委、各地方政府下达了具体目标任务。“大家都要行动，全力以赴实现增长目标。”



在解决方案方面，范明政强调，必须创造创新空间，让各部门、企业和民众携手实现增长目标。同时，推动信贷高增长，结合财政政策、税收优惠政策，为民众和企业生产经营活动创造便利条件。



范明政提及促进公共投资增长，加快实施三大战略突破口（体制、基础设施建设和人力资源）。对于基础设施突破口，将开展老街- 河内 - 海防的铁路线，以及河内和胡志明市量大城市轨道交通建设等。



范明政还指出，要更新投资、出口、消费等旧动能，并培育以科技创新为基础的新动能的解决方案。政府将制定行动计划，贯彻落实政治局于2024年12月22日发布的关于“科技创新与数字化转型国家战略”的第57号决议，以期提高劳动生产率，实现快速、可持续发展。



除了这些重点解决方案外，范明政还表示，组织结构优化调整也是为了提高效率，减少行政审批程序，消除特权。机构优化调整的目标是服务于发展，最终目的是让人民过上幸福的生活，国家富强文明。“从现在到年底还有很多工作需要完成，因此整个政治系统、民众和企业要齐心协力、下定决心、团结一致。”范明政强调。



要出台政策 激励私营经济发展



国会主席陈青敏在会议上表示，如果今年能够实现8%以上的增长，2026-2030年才能实现两位数增长目标，为2030年建党100周年越南成为中等偏上收入国家奠定基础。这是党的重大方针，国会要讨论解决方案，作为政府调控的法律依据，各地方必须付出巨大努力，才能实现这一目标。



国会主席认为，关键问题是必须出台推动私营经济发展的政策。这是实现超过8%增长目标的决定性因素。



为了推动私营投资的发展，国会主席认为，最重要的是改革体制机制，使投资者放心投资。

在本次特别会议上，国会修订了《规范性法律文件颁布法》，更多地向地方和基层放权。国会只颁发框架法律，政府发布法令，部门发布通知。



国会主席强调，投资程序要简化且开放。为了实现经济向纵深可持续发展，政府不应只设定短期税收目标，而应关注更长远的目标，重视税源的培养，为企业和民众提供便利的条件和机制，为企业和人民投资创造动力。



“只有在党、国家、从中央到地方共同发力方能实现8%以上的增长目标。” 陈青敏强调。（完）