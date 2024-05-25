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第十五届国会第七次会议：国会代表提议延长第43号决议利率支持计划的期限
国会代表一致认为，第43号决议是正确和及时的决策，为防控新冠肺炎疫情和促进经济社会复苏与发展作出了重要贡献。国会代表集中分析了决议的执行情况、缺点、原因和责任；同时提出多项措施，在紧急情况下或客观因素造成经济社会出现意外情况时确保政策效果充分显现。
国会代表还为消除困难和障碍、加快实施国家重要项目进度、有效落实第43号决议等措施建言献策。得农省国会代表杨克梅高度评价越南国会第43号决议的落实效果。
根据国会第43号决议，增值税税率降低2%对社会生活产生了直接的积极影响，从而降低了产品成本，有利于保障和改善民生，改善人民的生活条件。
广南省国会代表杨文福建议国会考虑颁布扶助政策，继续支持经济和社会复苏与发展，同时采取消除法律障碍大的措施，释放投资资源，促进生产经营活动。越南政府需要灵活运用财政政策和货币政策，继续同步实施解决金融货币市场、企业债券市场和国内房地产市场面临困难的方案。
另外，他建议各中央部委继续简化手续，为民众和企业获取资源创造便利条件，加大生产力度。越南计划与投资部部长阮志勇表示，将积极采纳国会代表的意见，改善政策制定和组织实施的流程，确保各项政策尽快落到实处。
*国会代表建议延长利率支持政策的期限对于通过商业银行系统实施2%的利率支持政策，富寿省国会代表武安俊表示，这是降低成本、为生产经营提供直接支持的一个非常重要的解决方案，为经济社会复苏与发展作出重要贡献。
胡志明市代表陈英俊认为，增值税税率降低2%的政策为越南经济体带来积极的效果。
他认为，该政策有利于刺激经济需求，有效支持了企业生产经营活动，增加企业所得税。 因此，他建议继续延长增值税降低2%的政策。（完）