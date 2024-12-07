第十九次越中两党理论研讨会在中国举行

12月6日，以“完善发展机制——越南经验、中国经验”为主题的第十九次越中理论研讨会在中国江西省南昌市举行。



越共中央政治局委员、中央理论委员会主席、胡志明国家政治学院院长阮春胜为越方代表团团长；中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣传部部长李书磊为中方代表团团长出席研讨会。



研讨会在越中关系保持良好发展势头，两党两国高层互访频繁，两国即将迎来建交75周年等的背景下举行，因此具有重要意义。



阮春胜表示，进一步完善可持续发展的体制是越南坚定迈入新时代的关键任务和重要突破口。阮春胜介绍了完善社会、文化、生态环境和国防-安全-外交领域机制体制的各大方向，强调越南党和国家在优化精简组织机构、促进数字化转型和反浪费斗争等进行革命性变革的决心。



李书磊介绍了中国在机制体制建设和完善过程中的总体目标和成就，以及中共二十大和二十届三中全会刚通过的新内容。



双方一致强调了两党加强理论交流的重要意义，表示这是双方分享落实两党两国有关建设和完善机制体制的重大方针政策的理论成果和实践经验的良好机会。双方代表紧扣研讨会主题，深入交流各自在完善机制体制方面的成功实践。



* 同日，阮春胜与李书磊举行会谈；会见中共中央委员、江西省委书记尹弘。



双方在会谈上共同强调两党两国的传统友谊，凸显越中关系的重要性，认为这是两国的战略选择。高度评价越中关系近年来取得的重大进展，一致同意有效落实两国高层的共识，弘扬两国长期友好关系和独特优势，就推动两党两国关系不断发展的措施达成共识，为2025年两国建交75周年做好准备。



阮春胜在会见江西省委书记尹弘时强调，越方高度重视对华多领域合作关系，包括促进地方间的合作。尹弘为两党选择在江西举办理论研讨会感到荣幸，并将此视为开启与越南各方面合作未来的机会。双方就推动江西与越南各地方务实合作和互利共赢的措施交换了意见。（完）