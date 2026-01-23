第十三届东盟残运会：越南残疾人体育代表团一日斩获6金 破3项赛会记录

田径赛场成为越南体育代表团在第二个比赛日的焦点，越南运动员表现出色，在标枪、铅球、铁饼和跳远项目中夺得四枚金牌。



在男子F55级标枪项目中，乔明忠展现了令人钦佩的沉稳与实力，以26米60的成绩夺得金牌。阮曰大在男子F34级铅球项目再添一金，推掷成绩为7米49。



阮氏玉翠创造了特别的成就，在女子F54级铁饼项目以15米30的成绩摘金，同时打破赛会纪录。不仅如此，她还在女子F54级铅球项目中以5米29的成绩收获一枚银牌，展现了稳定而全面的竞技状态。



田径运动员丁草缘在女子T12级跳远项目以4.53米的成绩夺冠，并打破赛会纪录。在女子T12级100米项目中，丁草缘以15秒10的成绩获得铜牌。



除了田径，越南游泳队再添1金、4银、3铜。最突出的是“鲸鱼”武黄英俊，他在男子S7–S8级100米仰泳项目中以1分12秒94的出色成绩夺金，并刷新了自己在该赛事中保持的纪录。



在举重项目，阮平安在男子54公斤级项目中，以165公斤的成绩获得银牌，黄玉凤以143公斤的成绩获得铜牌。



越南残疾人乒乓球队也创造了历史性里程碑。22日下午，运动员范世进在半决赛中以3-1的比分击败印度尼西亚对手，成功晋级男子单打决赛。这是越南残疾人乒乓球队时隔十多年后，首次有运动员进入东盟残运会的男子单打决赛。



截至1月22日21时30分，越南以14金15银15铜成绩在奖牌榜上排名第五。排名第一的是泰国（69金59银52铜），其次是印度尼西亚（41金39银28铜）、马来西亚（18金21银31铜）和菲律宾（15金15银15铜）。