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第十七次越中两党理论研讨会举行
阮春胜在会上发表主旨讲话时指出，越南共产党一向重视信息化时代下社会管理工作，信息化时代的到来以及随之诞生的多种新技术产业给社会生活方方面面产生了强大的影响，为推动各自国家现代化进程敞开机会大门，同时促使社会领导和管理方式在新技术基础上发生变化等。
此外，第四次工业革命和新一波技术浪潮的来袭也给党领导、管理和发展社会进程带来许多新问题；要求党在社会管理工作中全面深化改革，才能适应信息化时代的迅速变化。
李书磊强调，信息化时代下社会管理创新是对两党、两国具有重要理论和实践意义的问题，符合越中两国当前实际情况。 因此，本次研讨会的主题对各国都具有现实和极其重要的意义。
双方在会上一致认为，信息化时代下社会管理工作须坚持以人民为中心，人民既是服务的主体，也是社会管理进程的参与者。
会上，双方强调了新形势下两党加强理论交流的重要意义；认为这是双方共同研究和分享两党在领导和组织落实各自国家社会管理相关主张和政策过程中的理论成就和实践经验的良好机会；从而为增进双方互相了解，推动新形势下越中全面战略合作伙伴关系提质升级做出贡献等。
会上，双方代表已紧扣主题主线，按照各自国家实际情况，就对越中两国新形势下社会管理工作具有参考价值的丰富经验和成功做法进行深入讨论等。（完）