第六次越南-泰国国防政策对话在曼谷召开

在对话中，双方展开了关于世界和地区局势以及共同关注问题的交流。双方强调，应通过和平手段以及国际法基础来解决争继。

黄春战上将强调，越南坚持独立自主、和平友好、合作发展的外交线路，实行多边化和多样化对外关系，坚持“四不”国防政策，在国际法的基础上坚持通过和平手段解决争端和分歧。关于东海问题，越南一贯立场是有关各方需要遵循国际法，特别是1982年《联合国海法公约》（UNCLOS），遵循《东海各方行为宣言》（DOC），促成尽快达成具有实质性和有效性的《东海行为准则》（COC）。

关于双边国防合作，双方评估，以实施2023年12月五次对话为基础，双边国防合作继续积极有效地推进，取得了显著成果。

今后，双方一致同意继续努力，促进越泰国防合作更上一层楼，符合越泰加强型战略伙伴关系。重点是加强两国国防部和军队之间的互信关系，增强各级交流，特别是高层交流；维持现有合作机制有效运行，其中包括国防政策对话，教育和培训，青年军官交流，军种合作，并随时尽速展开共同关心问题的咨询和规划，推动合作更具实质性和有效性，在区域和国际多边场合上相互支持。

出席第六次越南-泰国国防政策对话的代表合影。图自越通社

当天下午，黄春战一行在泰国政府总部礼节性拜会泰国副总理兼国防部长普塔姆·威猜雅猜（Phumtham Wechayachai）。

普塔姆强调，越泰双边国防合作是传统友好关系的一部分，具有广阔的发展空间，双方仍有诸多机会进一步拓展与深化合作。

黄春战上将表示，在两国良好关系的基础上，双方高度重视推动国防合作。两国国防部和军队领导人保持密切交流，频繁会面并出席由对方主办的活动；相关磋商、对话机制以及青年军官交流机制已建立并发挥良好作用；各军种合作、人员培训等领域也取得了诸多积极成果。

此外，黄春战上将还向普塔姆介绍了第六次国防政策对话的主要成果，并表示越南国防部将派代表团参加预计于2025年11月在泰国举行的国防安全展览会。普塔姆愉快接受邀请，将访问越南国防部，并重申支持落实对话成果，进一步推动泰越国防合作，为加强两国全面战略伙伴关系作出贡献。他同时希望双方继续在多边场合上保持协调，尤其是在东盟框架内相互支持，共同促进东盟内部团结，提升地区组织的国际地位。（完）