第六届 VinFuture 奖：寻找具有全球影响力的科学解决方案

所有提名将经过VinFuture 奖评审委员会严格筛选和评审流程。评审委员会汇聚多位世界顶尖科学家，其中包括诺贝尔奖（Nobel）、图灵奖（Turing）、千禧技术奖（Millennium Technology）等国际权威科学奖项的获得者。评审工作预计于2026年9月完成，第六届 VinFuture 奖颁奖典礼将于2026年12月初举行。凡在2026年4月17日截止时间之后提交的提名，将自动转入2027赛季的评审。



按计划，VinFuture 基金会计划于2026年第一季度举办两场线上研讨会，向全球提名合作伙伴提供信息并深化交流对接。



五个赛季成功举办之后，VinFuture 奖已在全球科技界展现了强大吸引力，共收到来自近110个国家和地区的6132项提名，表彰了48位杰出科学家及其对人类产生深远而持久影响的科研成果。



获奖的多项科研成果与科学技术进步的重要里程碑紧密相连，如全球互联网技术、PERC 太阳能电池、锂离子电池储能技术、人工智能，以及可持续农业、医疗保健、环境保护等关键领域。迄今为止，VinFuture 的提名合作伙伴网络已拓展至全球近1.5万名科学家。



VinFuture 奖凭借其国际影响力与公信力，已助力越南成为全球知识与科学合作汇聚地。VinFuture 的众多合作伙伴已赴越南参与学术交流、经验分享活动，同时进一步加强与国内科学界的对接。



通过 VinFuture 网络，许多越南科学家也有机会同世界各国科学家建立联系，主动与国际社会一道，为越南乃至人类塑造可持续的未来等。（完）