第六届河内国际电影节开幕

越南文化体育与旅游部部长阮文雄强调，由越南文化体育与旅游部和河内市人民委员会联合举办的以“电影-人文、适应和发展”为主题的第六届河内国际电影节是越南和世界电影界人士扩大交流合作，学习借鉴经验，为越南、地区乃至世界电影业的发展贡献力量的良好平台。本届电影节汇聚世界56个国家和地区125部电影参加，其中越南电影45部。本届电影节题材多元，类型丰富，表现手法独特，必将为首都观众和国际代表献上每个国家和地区的历史、文化、风土人情盛宴。与此同时，在本届电影节期间还举行展览会、国际研讨会、越南具有代表性遗产参观活动等。越共中央书记处书记、中央宣教部部长阮重义向参加本届电影节的唯一长篇代表——《茉莉花》电影导演邓日明。文化体育和旅游部部长阮文雄在第六届河内国际电影节开幕式上敲锣启动。第六届河内国际电影节将于 2022 年 11 月 8 日至 12 日在河内举行。本次电影节共有31部长片和短片参赛。11部参赛电影来自印度、波兰、伊朗、法国、巴西、西班牙、斯里兰卡、缅甸、哈萨克斯坦、菲律宾等国家。每部电影涉及不同题材，表现出每个国家和民族的文化价值观，形成一幅生动而引人入胜的画面。20部短片包括故事片、纪录片、卡通片；是关于历史、自然、环境、生活、家庭、文化价值观的多元化角度。在活动期间，“河内市文化遗产和遗迹取景地”和电影投资交易会于11月8日举行。除了电影放映活动之外，还将举行“韩国电影焦点”和“电影——文化对接和辐射”的2场研讨会；河内市和北宁省名胜古迹参观活动等。（完）