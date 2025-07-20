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第六届全球越南青年知识分子论坛：知识、渴望与行动的汇聚点

7月20日，第六届全球越南青年知识分子论坛在河内圆满闭幕。论坛为期两天，吸引了500多名海内外代表以线上线下方式出席。 本届论坛以“全球越南青年知识分子助力国家迈入新纪元”为主题，打造了一个多维对话平台，青年知识分子在此分享观点、展开辩论，并共同描绘出科技、创新创业、教育、医疗、智慧农业、气候变化和数字化转型等关键领域的新方向。

胡志明共青团中央书记处书记、越南青年联合会中央委员会主席阮祥林表示：“全球越南青年知识分子论坛只是一个起点。我们所追求的是一个能够广泛汇聚全球越南智慧资源的架构，一个能够深入吸纳政策建议、技术创新和改革模式的机制。共青团中央始终愿做桥梁，将越南青年知识分子的心声传递给党和国家机构、企业、院校等，协助打通政策瓶颈，打造一个让青年知识分子有机会施展才华、接受挑战并肩负使命的生态系统。”

论坛期间，30多篇报告和100多次发言，围绕四大议题。这些建议虽各有侧重，却共同指向一个目标：激发青年知识分子在国家发展中的关键作用，从战略到实践。多个具有现实意义的项目在论坛上亮相，如：通过无人机与微生物材料支持农民的模型；应用人工智能的健康护理方案；面向可持续发展的绿色创业模式；企业与社区数字化转型平台；以及将人工智能普及至基层的教育项目等。

此外，一些重点项目也已进入实施阶段，如：为200万越南青年普及人工智能教育；制定国家人工智能人才发现与发展计划；建立服务于南北高铁项目的专家网络。

来自澳大利亚莫纳什大学的代表阮维簪指出，论坛是一个宝贵的连接平台，使海外越南人不仅能回国探望，更能带着技术、创意和创业精神回国贡献力量。

今年论坛的一大亮点是“点题式”机制的引入。相比以往“展示和倾听”的形式，许多主题直接与各部委、地方的实际需求对接。这种从“请求-给予”向“点题-协同”的思维转变，使得提案不再停留在纸面，而是更具现实可行性。

论坛期间，全球越南青年知识分子网络指导委员会（2025-2027年任期）也正式亮相。

全球越南青年知识分子论坛由共青团中央委员会自2018年起举办的，前五届论坛已吸引逾1000名海内外青年知识分子参与，为越南青年人才发展相关项目与政策建言献策。多年来，共青团中央委员会已成立全球越南青年知识分子网络，目前该网络拥有2000多名青年知识分子，形成了常态化交流与合作机制。（完）

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关于7月19日下午越南广宁省下龙湾发生雷暴天气的成因解释

关于7月19日下午越南广宁省下龙湾发生雷暴天气的成因解释

2025年7月19日晚，越南国家水文气象预报中心就当日下午广宁省下龙湾发生的雷暴天气现象作出解释。该中心表示，当天下午，北部地区出现大范围雷阵雨，多地出现龙卷风和强阵风，局地出现暴雨到大暴雨。
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