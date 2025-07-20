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第六届全球越南青年知识分子论坛：知识、渴望与行动的汇聚点
胡志明共青团中央书记处书记、越南青年联合会中央委员会主席阮祥林表示：“全球越南青年知识分子论坛只是一个起点。我们所追求的是一个能够广泛汇聚全球越南智慧资源的架构，一个能够深入吸纳政策建议、技术创新和改革模式的机制。共青团中央始终愿做桥梁，将越南青年知识分子的心声传递给党和国家机构、企业、院校等，协助打通政策瓶颈，打造一个让青年知识分子有机会施展才华、接受挑战并肩负使命的生态系统。”
论坛期间，30多篇报告和100多次发言，围绕四大议题。这些建议虽各有侧重，却共同指向一个目标：激发青年知识分子在国家发展中的关键作用，从战略到实践。多个具有现实意义的项目在论坛上亮相，如：通过无人机与微生物材料支持农民的模型；应用人工智能的健康护理方案；面向可持续发展的绿色创业模式；企业与社区数字化转型平台；以及将人工智能普及至基层的教育项目等。
此外，一些重点项目也已进入实施阶段，如：为200万越南青年普及人工智能教育；制定国家人工智能人才发现与发展计划；建立服务于南北高铁项目的专家网络。
来自澳大利亚莫纳什大学的代表阮维簪指出，论坛是一个宝贵的连接平台，使海外越南人不仅能回国探望，更能带着技术、创意和创业精神回国贡献力量。
今年论坛的一大亮点是“点题式”机制的引入。相比以往“展示和倾听”的形式，许多主题直接与各部委、地方的实际需求对接。这种从“请求-给予”向“点题-协同”的思维转变，使得提案不再停留在纸面，而是更具现实可行性。
论坛期间，全球越南青年知识分子网络指导委员会（2025-2027年任期）也正式亮相。
全球越南青年知识分子论坛由共青团中央委员会自2018年起举办的，前五届论坛已吸引逾1000名海内外青年知识分子参与，为越南青年人才发展相关项目与政策建言献策。多年来，共青团中央委员会已成立全球越南青年知识分子网络，目前该网络拥有2000多名青年知识分子，形成了常态化交流与合作机制。（完）