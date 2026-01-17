第六届东盟数字部长会议通过《河内数字合作宣言》

会议通过的《河内数字合作宣言》重申1967年8月8日《曼谷宣言》和《东盟宪章》中确立的东盟目标和原则，特别是促进区域经济增长、社会进步和文化发展，为建设一个繁荣与和平的东南亚共同体夯实基础。



《河内数字合作宣言》以2021年第38届东盟峰会上通过的东盟领导人关于促进数字化转型的宣言为基础，其中呼吁在东盟支柱领域上开展协调和包容性的数字化转型，并强调需要在东盟内部加快包容性、安全性和可持续的数字化转型，促进创新、缩小数字鸿沟并加强区域合作，构建数字一体化、具有韧性、以人为中心的东盟共同体。



该宣言对《东盟数字总体规划2025》的总结报告予以认可，旨在加强区域合作，提升区域数字竞争力和数字化就绪度，协调2026年至2030年东盟内部的数字合作。



《河内数字合作宣言》强调，人工智能不仅是一种技术，更是一种关键的新型基础设施，为东盟下一阶段的数字化转型，塑造社会运作方式、经济发展方式以及政府提供服务方式奠定基础。



《河内数字合作宣言》同意通过《2026-2030年阶段东盟数字总体规划》来塑造东盟的数字未来，旨在构建包容、可靠且创新的数字社区，使所有公民和企业都能在全球数字经济中蓬勃发展。



会议现场。图自越通社

发展智能、无缝、包容且具有韧性的数字基础设施是《河内数字合作宣言》的重要内容之一；提升网络速度与覆盖范围，确保无缝衔接；通过宽带、5G/6G、云计算服务、数据中心、低轨道卫星（LEO）和海底光缆等多丰富多样的接入方式，增强跨境互联互通的韧性与连续性。



《河内数字合作宣言》通过提升区域网络安全韧性来构建一个值得信赖且安全的数字生态系统；在防范和打击电信诈骗方面加强合作，确保包括妇女、青年、农村社区、残疾人和其他弱势群体在内的所有人都能获得技术，提升数字能力，促进终身学习和负责任的数字行为。



《河内数字合作宣言》通过鼓励在联合研发（R&D）倡议、学术—产业伙伴关系以及参与全球创新平台方面开展合作，加强数字劳动力和数字人才；促进高等院校和培训机构之间的信息及通信技术（ICT）技能共享与发展。同时，加快数字经济一体化进程；推进无纸化、无缝的数字贸易；加强安全、保密、可靠的网络空间；加强对初创企业、中小微型企业和数字企业的支持。



东盟各国将加强人工智能的合作，增强东盟应对人工智能带来的机遇和风险的能力，加强绿色数字化转型，将环境、社会和治理等原则纳入国家和区域数字化转型战略，并增加数据中心可再生能源的使用等。



《河内数字合作宣言》鼓励加强与东盟对话伙伴及国际组织的合作，推动东盟实现建设成为全球领先数字中心的战略愿景。（完）