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第八届邦美蜀咖啡节正式开幕
越南的咖啡品牌早就在世界市场上确立地位。 2022年，越南咖啡出口量位居世界第二（仅次于巴西），达到近180万吨，出口额约40亿美元，为越南农产品出口额超过530亿美元做出重要贡献，而得乐省的咖啡产量占越南全国咖啡总产量的30%以上。
陈流光同时希望得乐省继续努力，勇于创新、敢想敢做、迎难而上，充分利用各种潜力和优势推动快速且可持续发展，不愧于西原地区经济增长的“火车头”。
得乐省人民委员会主席范玉毅表示，邦美蜀咖啡节已成为每2年举办一次的国家级文化节，意在聚集和表彰全国特别是得乐省的咖啡农户、生产商、加工商和经营者。
在咖啡节期间，除了品牌推广和贸易促进活动以外，组委会还举行带有西原地区文化特色的文艺表演、展览会、国际贸易对接会等活动。
蒙古、摩洛哥、沙特阿拉伯、亚美尼亚共和国、安哥拉、柬埔寨驻越南大使，古巴共和国驻胡志明市总领事、老挝人民民主共和国驻岘港总领事、俄罗斯联邦驻胡志明市总领事，沙拉湾、占巴塞、阿速坡、塞公等老挝南部四省和柬埔寨蒙多基里省政府代表团一同出席第八届邦美蜀咖啡节一些活动。
得乐省人民委员会常务副主席、第八届邦美蜀咖啡节组委会主任阮俊河表示希望得乐省的风土人情、咖啡独特味道、传统文化等将为各外交使团和国际代表团留下深刻印象，同时希望国际代表将进一步了解得乐省的发展潜力和优势。