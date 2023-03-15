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第八届邦美蜀咖啡节吸引国内外游客超9万人次

第八届邦美蜀咖啡节题为“咖啡之城邦美蜀——创造的发源地”的闭幕式于3月14日晚在邦美蜀市三·十广场举行。
得乐省人民委员会常务副主席、邦美蜀咖啡节组委会主席阮俊河在闭幕式上发表讲话时强调，咖啡节期间共举行18项活动和其他响应活动。这是历来最具规模的咖啡节，吸引游客人数超9万人次，其中外国游客600人次。

本届咖啡节取得的成功是继续推广越南咖啡产品，特别是向国际市场推广邦美蜀品牌和地理标志的强劲动力；是推介得乐省优质咖啡、特产咖啡、潜力和优势，旨在推进贸易和投资促进工作，推广传统文化价值的良好机会。咖啡节同时还是加强得乐省与国内外各地方、国际组织之间团结和友好合作的重要活动。

咖啡节期间已举行许多表扬咖啡农、咖啡加工和出口商的活动和有关研讨会、展览会。在全省举行的免费喝咖啡活动已受到人民和企业的积极响应，近500个咖啡馆参加该活动。

在咖啡节闭幕式上，人民和游客已欣赏特色文艺演出。闭幕式文艺演出分为“邦美蜀-为咖啡之城而自豪”和“咖啡之城-创造的发源地”两个部分。各文艺节目富有西原各民族文化乃至越南文化特色。（完）
 

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越通社为 越南革命摄影业发展添砖加瓦

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1953年3月15日，胡志明主席在太原省定化县越北战区签署成立越南电影和摄影国营企业的决定。从此，3月15日被选为越南革命摄影的传统日。历经70年发展，越南摄影业已不断发展成长，在越南革命史上留下深深烙印。在此征程中，越通社的摄影记者以出色的业绩为越南摄影业的发展添砖加瓦。
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