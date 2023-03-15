第八届邦美蜀咖啡节吸引国内外游客超9万人次

得乐省人民委员会常务副主席、邦美蜀咖啡节组委会主席阮俊河在闭幕式上发表讲话时强调，咖啡节期间共举行18项活动和其他响应活动。这是历来最具规模的咖啡节，吸引游客人数超9万人次，其中外国游客600人次。



本届咖啡节取得的成功是继续推广越南咖啡产品，特别是向国际市场推广邦美蜀品牌和地理标志的强劲动力；是推介得乐省优质咖啡、特产咖啡、潜力和优势，旨在推进贸易和投资促进工作，推广传统文化价值的良好机会。咖啡节同时还是加强得乐省与国内外各地方、国际组织之间团结和友好合作的重要活动。



咖啡节期间已举行许多表扬咖啡农、咖啡加工和出口商的活动和有关研讨会、展览会。在全省举行的免费喝咖啡活动已受到人民和企业的积极响应，近500个咖啡馆参加该活动。



在咖啡节闭幕式上，人民和游客已欣赏特色文艺演出。闭幕式文艺演出分为“邦美蜀-为咖啡之城而自豪”和“咖啡之城-创造的发源地”两个部分。各文艺节目富有西原各民族文化乃至越南文化特色。（完）