第八届东盟维和中心网络会议圆满闭幕

6月15日，在越南首都河内举行的为期三天的第八届东盟维和中心网络会议（APCN）已圆满结束。

越南维和局局长范孟胜大校在会议上表示，本届会议完成了所有议程和既定目标后圆满结束，为进一步加强东盟成员国在维和领域的伙伴关系作出应有贡献。

范孟胜强调，会议取得了多项具体成果，对APCN取得的进展进行总结评估，为APCN未来几年发展指明方向。会议一致同意继续实施东盟维和伙伴关系行动计划，重点是东盟维和指挥参谋演习（APSE），提高联合国维和任务执行能力，为国际社会的维和努力作出切实贡献。

印尼武装部队维和中心（IAF PKC）指挥官、海军少将奥普斯拉（Retino Kunto M.T. Opsla）表示，东盟维和中心网络的最大目标是通过经验分享、专家交流和其他能力建设活动，加强成员国在维和领域的合作。

奥普斯拉指出， APCN 会议有助于增进东盟内部团结，制定应对新挑战的战略措施，激励各国在彼此尊重的基础上，加强合作，增进相互了解，为地区和平、稳定做出贡献。

会上，越南维和局局长范孟胜大校——2023年APCN主席向印度尼西亚代表移交2024年APCN主席会旗。（完）