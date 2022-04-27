第八个电力规划：增加可再生能源结构

4月26日，越南政府副总理黎文诚在政府总部主持召开《2021-2030年阶段和至2045年远景展望国家电力发展规划》(第八个电力规划) 评审委员会会议。



最近，在2022年4月15日与各地召开的会议上，与会代表对政府、政府总理以国家和民族利益为先，以确保能源安全，促进经济效率整体提升，确保电价处于最低水平，同时确保负责任地履行越南在减排和环境保护方面对国际社会所作出的坚定承诺一致同意。



*为风力发电带来机会



会上，越南工贸部部长阮鸿延强调，该规划草案中已为煤电项目、可行性不高的电力项目制定了替代方案。该规划也基本保证了各区域之间的平衡；在开发可再生能源和维护其他电源的基础上，促进电源平衡，确保系统稳定运行，同时对氢、氨等新的原材料开放。



越南科技翰林院院长吴端杰表示，第八个电力规划制定得非常周密，到现在已经制定了第 6 个方案。2022 年 4 月版设定 2 个新情景，包括能源转换情景以满足减排要求。这是一个突破性的情景，充分考虑了越南可以利用的一次能源的潜力。另一种情景是考虑到电源短缺等情况的调控计划。这是一个新看点，与第八个电力规划的观点（具有开放性，可根据不同阶段的社会经济发展情况进行相应的调整）相匹配。



范黄良副教授表示，第八个电力规划更新了越南政府总理在第 26 届联合国框架公约缔约方大会 (COP26) 上所作出的承诺为风电的发展开辟了机会。然而，越南需要尽早制定到 2045 年的国家海洋空间规划，以可持续管理、开发和利用海洋空间，促进海洋经济发展和海洋能源发展。

* 可再生能源



越南政府副总理黎文诚表示，第八个电力规划深刻贯彻落实越共中央政治局关于《2021-2030年阶段和至2045年远景展望国家电力发展战略》的第55号决议，与越南在COP26上所作出的国际承诺相吻合。



截至目前，第八个电力规划实现了目标，并克服了以往的一些不足：到2030年，总发电量约为14.6万兆瓦，比之前的规划减少约3.5万兆瓦。此外，在区域分布结构上也凝聚了高度共识，避免远距离传输。该总体规划还克服了电源结构上的不足，即减少煤电和增加可再生能源。



黎文诚副总理强调，规划的精神是公共利益至上，减少输电线路投资，降低输配电成本，从而降低电力成本。



黎文诚指示工贸部和有关部门抓紧征集评审委员会的意见并完善草案，在2022年5月内呈报政府。



黎文诚要求除了现行法律规定之外，避免将其他任何机制政策纳入规划草案中。（完）