第二次越澳高级官员对话会在河内召开

据外交部的消息，6月11日下午，越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强与澳大利亚外交贸易部副部长米歇尔·陈（Michelle Chan）在外交部总部共同主持召开第二次越澳高级官员对话会。



阮孟强强调，澳大利亚是越南在发展合作、教育培训、国防、贸易等领域十分重要的朋友和伙伴。



双方就双边合作领域进行了交流，回顾了2024—2027年阶段越澳全面战略伙伴关系行动计划的落实情况，并高兴地看到，通过高层访问、接触以及各机构、部委、地方之间的多样化磋商，越澳关系继续稳固、有效发展，政治互信不断得到巩固和加强。



双方高度评价全面战略伙伴关系行动计划中96%的合作项目已经完成或正在按进度开展。越澳贸易-投资关系日益有效，2025年双边贸易额超过140亿美元。澳大利亚继续是越南最重要的发展伙伴之一，每年向绿色转型、数字化转型、能源转型、提升私营部门能力、创新创业等领域提供超过9600万澳元援助。



双方一致同意密切配合，为即将到来的高层交流活动做好充分准备，同时推动突破性措施，更好地开发两国潜力和优势，推动国防-安全、贸易-投资、科技和民间交流等领域的合作走向战略纵深。



双方代表合影。图自越通社

双方也一致同意大力推进《加强经济对接战略》的实施，并考虑进一步加强两国之间的科技合作对接。



双方就世界和地区形势交换了意见，并认为，国际形势继续复杂、难以预料，面临诸多安全和战略挑战，对包括越南和澳大利亚在内的地区各国的发展环境产生多方面影响。双方一致同意在区域和国际论坛上密切协调和相互支持，推动对话、巩固信任和坚持法律至上精神，发挥东盟中心地位，为建设和平、稳定、合作、可持续和包容发展的地区作出积极贡献。



双方强调了保障航行和飞越自由与安全，在1982年《联合国海洋法公约》等国际法基础上以和平方式解决争端的重要性。（完）