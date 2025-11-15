第二次越柬边境国防友好交流活动在柬举行

当天上午，潘文江大将在木牌国际口岸主持向171号界碑致敬并描红仪式，标志着本次交流活动正式启动。



在柬方举行的欢迎仪式上，柬埔寨王国政府副首相兼国防大臣笛西哈大将在巴域国际口岸迎接潘文江大将一行。双方共同完成界碑描红，见证两国边防部队联合巡逻，并在口岸共同植下友谊树。



作为本次交流活动的重要内容，由越南国防部援建的桔井省斯瓦伊提阿普县Sang Sovan小学正式开工。该校占地3公顷，规划建设7栋教学楼及足球场、排球场等配套设施，建成后可满足400余名学生学习需求。



两位部长共同见证两国边境部队的联合巡逻。图自越通社

潘文江大将在开工仪式上表示，该校不仅是一座新的工程项目，更是越柬传统友谊的象征，体现两国国防部门和军队对培养下一代的高度重视。他强调，在历史长河中，两国军民始终并肩作战，共同克服在打击殖民主义、帝国主义过程中遇到的挑战，推翻种族灭绝制度，如今更以切实行动维护和培育这一特殊关系。



同日，两国代表团访问了成立于1994年的桔井省宪兵司令部，了解其在社会治安维护、犯罪打击、国防安全保障及国际合作等方面职能。



笛西哈大将高度评价本次交流活动成果，指出2025年是两国国防合作强劲发展之年，双方通过代表团互访、培训、联合演练及柬—老—越三国交流等活动，不断增强互信，推动共同安全愿景。他感谢越南援建Sang Sovan小学及签署多项合作文件，表示柬方愿继续与越方保持密切协作，维持传统边境保护会议机制、联合军医演练及青年军官交流项目，为两国年轻一代加强理解、深化友谊作出贡献。（完）