第二次协商会议：在选拔及拟定候选人初步名单方面达成高度统一

越南祖国阵线中央委员会副主席黄公水代表常务委员会，签发关于第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举第二次协商会议结果的报告。

报告认为，第二次协商会议在民主、合法、符合规定时间的基础上举行；在讨论、选拔及协商拟定国会代表和人民议会代表候选人初步名单方面体现了高度的一致性。

贯彻落实《国会代表和人民议会代表选举法》及相关指导文件，从2026年2月2日至2月3日，各级越南祖国阵线委员会已开展并举办第二次协商会议，以拟定第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表候选人初步名单。

在国会代表标准、相关机关、组织及单位递交的候选人档案及介绍会议记录，以及工作单位选民对候选人的评议意见和信任度，会议进行了表决，旨在拟定第十六届国会中央机关、组织及单位被介绍候选人初步名单。表决结果显示，71/71名参会代表（比例100%）一致同意拟定第十六届国会中央机关、组织及单位候选人初步名单。

关于候选人结构：党群机关10人，比例4.60%；国家主席机关2人，比例0.92%；国会机关（中央专职国会代表）145人，比例66.82%；政府及政府所属机构15人，比例6.91%；国防部（包括部长、部级机关、各军区、军种）14人，比例6.45%；公安部（包括部长）3人，比例1.38%；最高人民法院1人，比例0.46%；最高人民检察院1人，比例0.46%；国家审计署1人，比例0.46%；越南祖国阵线及其成员组织25人，比例11.52%。

全国总体结构如下：女性候选人471人（45.24%）；年轻候选人（40岁以下）228人（21.90%）；少数民族候选人229人（21.99%）；无党籍候选人95人（9.12%）；第十五届国会代表连任候选人145人（29%）；省级人民议会代表候选人共5078人，根据法律规定应选出的代表总数为2555人。

据报告，第二次协商会议后，省级人民议会代表候选人总数为5078人，比第一次协商会议的预计候选人总数减少34人，多于应选代表名额1.98倍。

通过对第二次协商会议结果报告进行汇总，越南祖国阵线中央委员会常务委员会建议各机关、组织及单位紧盯地方实际情况，及时调配人事工作，以确保各级人民议会代表应选人员的结构、成分及数量符合规定且充足，特别关注女性、少数民族、无党籍候选人及年轻候选人的结构比例。

各地方应及时收集完整、准确的选举数据，加强信息技术应用与数字化转型在数据汇总工作中的作用，确保符合进度要求，并保障质量与效率。

国家选举委员会应合理调整各轮协商会议之间的时间间隔，以便在今后的选举周期中更顺利地执行各项选举流程步骤。（完）