第二届越南-老挝边境国防友好交流活动将于本月下旬举行

10月15日上午，越南国防部在河内举行第二届越南—老挝边境国防友好交流活动新闻发布会。

第二届越南-老挝边境国防友好交流活动于10月22日至23日在越南山罗省和老挝华潘省举行，是越南人民军2024年重要国防活动之一。

越南人民军总政治局宣训局副局长松文青大校强调，该活动有助于促进和加强越老两国特殊友好团结关系，为维护地区和世界和平、稳定、发展的环境作出贡献。

老挝驻越南武官万赛·苏利冯（Viengxay Soulivong）大校强调，第二届越老边境国防友好交流活动是两国人民认识防务工作的作用和重要性以及两国军队为维护边境地区稳定和发展所做贡献的机会。

在交流活动的框架内，双方将开展许多活动，如：种植友谊树，参观协调抓捕跨境犯罪分子联合演习，两国代表团会谈并签署合作文件，两军政治工作和青年军官交流，举行向界碑致敬仪式，为第255号界碑描红，进行联合巡逻，出席214边防连军营奠基仪式等活动。

此外，交流活动之前组委会还进行其他活动，如：越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部长潘文江大将与山罗省委常委会举行工作会议， “友谊花园”和“越老青年军官友谊树”植树活动，向学生颁发奖学金，为越老边境地区居民义诊，举行文艺演出，服务两国边境地区人民等活动。（完）