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第二届越南东盟国际木制家具及工艺品出口博览会拉开序幕
VCCI-HCM主任陈玉廉（Trần Ngọc Liêm）先生表示，经历了一段困难时期后，从2024年开始，包括木材和家具行业在内的越南商品出口活动正在强劲恢复。据越南海关总署统计，2024年前7个月，越南货物出口金额达2270亿美元，增长16%；其中木材、木制品和家具出口金额达到107亿美元，比去年同期增长25%。
越南主要木材和家具出口市场均出现高价值增长，其中对美国出口金额达49亿美元，增长26%；对华出口金额达12亿美元，增长38.6%；日本市场达9.61亿美元，增长1.5%；欧洲地区达4.39亿美元，同比增长25.8%；东盟地区达2.06亿美元，同比增长26.2%。
陈玉廉先生认为，尽管正处于复苏之期，但2024年前7个月越南木材和木制家具出口金额尚未达到2022年同期的价值（115亿美元）。因此，目前参加国际出口博览会是企业拓展市场、寻找潜在订单的绝佳机会。
胡志明市人民委员会副主席阮文勇先生指出， VIFA ASEAN不仅是推广越南出口室内外木制家具生产和贸易能力的盛会，也是该地区企业结识和寻找世界各地合作伙伴和经纪人、潜在买家的聚会场所，从而把握市场需求、产品趋势、推广品牌。同时，参加VIFA ASEAN还为国内企业不断创新创造、开发特色产品、赢得国内外消费者的声誉创造动力。
据组委会介绍，VIFA ASEAN 2024吸引来自越南和中国、韩国、美国、意大利、荷兰、泰国、柬埔寨等13个国家和地区的200多家企业参与展示室内、室外、手工艺品及家居装饰、机械设备和协助服务。（完）