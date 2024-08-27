第二届越南东盟国际木制家具及工艺品出口博览会拉开序幕

8月27日，由越南工商联合会胡志明市分会（VCCI-HCM）、莲明木制工艺品股份公司和越南椰子协会协调在胡志明市西贡会展中心（SECC）举行的第二届越南东盟国际木制家具及工艺品出口博览会（VIFA ASEAN 2024）正式拉开序幕。

VCCI-HCM主任陈玉廉（Trần Ngọc Liêm）先生表示，经历了一段困难时期后，从2024年开始，包括木材和家具行业在内的越南商品出口活动正在强劲恢复。据越南海关总署统计，2024年前7个月，越南货物出口金额达2270亿美元，增长16%；其中木材、木制品和家具出口金额达到107亿美元，比去年同期增长25%。

越南主要木材和家具出口市场均出现高价值增长，其中对美国出口金额达49亿美元，增长26%；对华出口金额达12亿美元，增长38.6%；日本市场达9.61亿美元，增长1.5%；欧洲地区达4.39亿美元，同比增长25.8%；东盟地区达2.06亿美元，同比增长26.2%。

陈玉廉先生认为，尽管正处于复苏之期，但2024年前7个月越南木材和木制家具出口金额尚未达到2022年同期的价值（115亿美元）。因此，目前参加国际出口博览会是企业拓展市场、寻找潜在订单的绝佳机会。

胡志明市人民委员会副主席阮文勇先生指出， VIFA ASEAN不仅是推广越南出口室内外木制家具生产和贸易能力的盛会，也是该地区企业结识和寻找世界各地合作伙伴和经纪人、潜在买家的聚会场所，从而把握市场需求、产品趋势、推广品牌。同时，参加VIFA ASEAN还为国内企业不断创新创造、开发特色产品、赢得国内外消费者的声誉创造动力。

据组委会介绍，VIFA ASEAN 2024吸引来自越南和中国、韩国、美国、意大利、荷兰、泰国、柬埔寨等13个国家和地区的200多家企业参与展示室内、室外、手工艺品及家居装饰、机械设备和协助服务。（完）