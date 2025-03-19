第二届“科技从心出发”奖正式启动

“科技从心出发”奖有助于弘扬科技给生活带来的价值，传播创造力，激发越南科技突破性成就的自豪感，实现各领域变革，为国家在新时期繁荣发展奠定可持续基础。今年“科技从心出发”奖将通过捕捉国内外日常生活的照片和视频讲述有意义且感人的故事。

越通社社长武越庄在启动仪式上发表讲话时表示，该奖项继续激发对越南品牌技术的突破性成就的自豪感和创造力，实现党和国家关于科技突破性发展、创新和国家数字化转型的政策，为国家在新时期繁荣发展奠定可持续基础。

她希望每一位记者、摄影师和热爱科技的人们都将倾注自己的心血、时间和精力来参赛，用作品记录科技发展和其在生活中应用的美好瞬间，用视觉讲述科学界无限激情的故事。通过这种方式，我们共同向公众传播积极和富有创意的信息，以鼓励科学家和创新者团队的奉献精神。

国内外越南公民（VIETTEL 干部和员工除外）都能参加该奖项。每位作者有权提交无限数量的作品（包括单图、组图和视频）。



图片： 可为单图或摄影报道（5-8张）；彩色或黑白照片；使用专业设备或手机拍摄；JPG格式，最小3MB，分辨率300dpi。

视频： 时长不超过90秒；可用摄像机、手机、无人机、平板电脑等拍摄；格式：mp4，最小高清720p，最大200MB。不得使用生成式人工智能（Generative AI）制作任何动态图。