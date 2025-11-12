第二十次越中两党理论研讨会在宁平省召开

共中央政治局委员、中央理论委员会主席、胡志明国家政治学院院长阮春胜为越方代表团团长；中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣传部部长李书磊为中方代表团团长出席研讨会。



特别的是，越共中央总书记苏林和中共中央总书记、国家主席习近平向第二十次越中两党理论研讨会致贺信。两位总书记在贺信中强调了两党最高层级理论交流机制的重要性，展现了在保护、运用和根据各自国家实际情况创造性发展马克思列宁主义方面的战略远见、团结精神和共同责任，以及两党和两国之间的高度政治互信。



在贺信中，苏林高度评价了本次研讨会的特殊意义，认为这是两党进行深入、全面交流，澄清新发展时代社会主义道路理论与实践问题的重要机会；强调越南共产党始终坚定并创造性地运用和发展马克思列宁主义与胡志明思想，重视总结实践经验、研究理论，将理论思维革新与增长模式革新相结合，建设独立自主的经济与主动融入国际经济相结合，以实现"民富、国强、民主、公平、文明"的目标；重申，越南共产党愿与中国共产党不断深化理论合作，分享党建、国家发展、社会治理方面的经验，推动全球化和第四次工业革命时代社会主义理论的发展，致力于两国人民的利益和世界社会主义更加光明的未来。



习近平在贺信中强调，中越两国是好邻居、好朋友、好同志、好伙伴，是具有战略意义的命运共同体。两党深入开展治国理政经验交流，共同探索符合本国国情的社会主义现代化道路，携手推进马克思主义本土化时代化、推动世界社会主义运动发展，不断续写新时代“同志加兄弟”的友谊新篇。习近平相信，通过理论研讨会机制，双方将继续深化政治互信，加强思想共识，分享实践经验，为创新发展马克思主义和推进社会主义建设事业，为人类和平与发展的崇高事业作出应有贡献。



越共中央政治局委员、中央理论委员会主席、胡志明国家政治学院院长阮春胜在发表指导性讲话时强调，越南的革新事业和中国的改革开放事业取得了伟大成就，证实了二十一世纪社会主义模式的正确性。他同时介绍了在越南共产党领导下建设的社会主义模式，该模式建立在社会主义定向市场经济、社会主义法治国家和社会主义民主制度三大支柱之上。



中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣传部部长李书磊高度评价了越南共产党的理论创新，同时分享了新时代中国特色社会主义建设进程中理论与实践的核心问题。



双方领导共同观看纪念两党理论研讨会机制实施20周年的书刊和图片展。图自越通社

两位代表团团长强调了加强二十一世纪社会主义理论与实践交流的重要意义，并强调，在世界快速复杂变动、伴随科学技术爆发的背景下，双方需共同讨论，寻求党的领导方式的突破；加强在科学技术、改革创新、数字化转型等领域的合作；发扬并结合各自国家的文化价值与东方价值及人类的普遍价值。



同一天，阮春胜同志与李书磊同志举行了亲切会见。



阮春胜对中国取得的新成就表示祝贺，包括成功召开二十届四中全会，统一了制定第十五个五年规划的方向，并重申，越南始终重视并将对华关系置于最优先地位。



李书磊强调，中国共产党坚信并支持越南共产党成功召开第十四次全国代表大会，开启越南发展新纪元；中国在周边外交政策中始终优先发展对越关系。



双方高度评价近期越中关系的良好发展势头，就加强两党及各理论研究机构间交流合作的大方向和大措施深入交换意见，为推动两党两国关系持续稳定、健康、可持续发展作出贡献。



会见后，双方领导共同观看了纪念两党理论研讨会机制实施20周年的书刊和图片展。（完）