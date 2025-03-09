第九届邦美蜀咖啡节框架下展会吸引435个展位参展

此次博览会吸引了来自国内外180家企业，共设435个展位，展会时间为2025年3月9日至13日。



在开幕式上，得乐省人民委员会副主席张公泰表示，得乐省被誉为越南的“咖啡之都”，拥有全国最大规模的咖啡种植面积。2023年，越南纪录组织确认该省的咖啡种植面积达212106公顷，年均咖啡产量超过53.5万吨。得乐省为提升越南在世界咖啡版图上的地位作出了重要贡献。

代表们参观展示咖啡制作机械和设备的展位。图自越通社

此次展览会旨在推广并提升越南咖啡品牌，特别是得乐省邦美蜀咖啡的品牌价值，同时促进投资、推动贸易合作，为邦美蜀市建设成为“世界咖啡之都”奠定基础。这是各企业和投资商展示咖啡及特色OCOP产品的良机，同时也为企业和投资者创造交流经验、拓展合作、促进产业发展的平台。通过各项贸易交流与推广活动，展览会将进一步提升邦美蜀的国际形象，巩固其作为著名咖啡品牌之地的地位，并推动旅游和农业投资发展。



此次展会是第九届邦美蜀咖啡节的核心活动之一，吸引大量民众和游客前来参观、购物，并免费品尝咖啡。茶荣省工贸促进中心代表金成利表示，目前茶荣省共有395款OCOP产品。在省工贸厅的指导下，中心与企业将50余种OCOP产品参展推广。展会首日，参观购物的民众和游客络绎不绝，对茶荣省的OCOP产品青睐有加，这让企业倍感振奋。本次展会也是促进地区间农产品与OCOP产品推广、推动贸易合作、寻求投资机会的良好契机。（完）