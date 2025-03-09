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第九届邦美蜀咖啡节框架下展会吸引435个展位参展

3月9日，2025年第九届邦美蜀咖啡节组委会在得乐省文化旅游中心举行了咖啡专业博览会暨“一乡一品”（OCOP）产品展览会开幕式。

此次博览会吸引了来自国内外180家企业，共设435个展位，展会时间为2025年3月9日至13日。

在开幕式上，得乐省人民委员会副主席张公泰表示，得乐省被誉为越南的“咖啡之都”，拥有全国最大规模的咖啡种植面积。2023年，越南纪录组织确认该省的咖啡种植面积达212106公顷，年均咖啡产量超过53.5万吨。得乐省为提升越南在世界咖啡版图上的地位作出了重要贡献。

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代表们参观展示咖啡制作机械和设备的展位。图自越通社

此次展览会旨在推广并提升越南咖啡品牌，特别是得乐省邦美蜀咖啡的品牌价值，同时促进投资、推动贸易合作，为邦美蜀市建设成为“世界咖啡之都”奠定基础。这是各企业和投资商展示咖啡及特色OCOP产品的良机，同时也为企业和投资者创造交流经验、拓展合作、促进产业发展的平台。通过各项贸易交流与推广活动，展览会将进一步提升邦美蜀的国际形象，巩固其作为著名咖啡品牌之地的地位，并推动旅游和农业投资发展。

此次展会是第九届邦美蜀咖啡节的核心活动之一，吸引大量民众和游客前来参观、购物，并免费品尝咖啡。茶荣省工贸促进中心代表金成利表示，目前茶荣省共有395款OCOP产品。在省工贸厅的指导下，中心与企业将50余种OCOP产品参展推广。展会首日，参观购物的民众和游客络绎不绝，对茶荣省的OCOP产品青睐有加，这让企业倍感振奋。本次展会也是促进地区间农产品与OCOP产品推广、推动贸易合作、寻求投资机会的良好契机。（完）

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