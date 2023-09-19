第九届全球青年议员大会：推广越南国家形象的良好平台

“这是我第一次来越南，这次经历很棒，会议组织工作很好，我们受到了热烈的招待。我对能够参加会议并讨论各重要主题感到非常兴奋”，罗马尼亚议员安娜·卡托塔（Ana Catauta）说。尼日利亚参议员阿苏奎·埃克佩永（Asuquo Ekpenyong）说：“虽然这是我第一次来越南，但我感受到了越南的实力、现代化和活跃发展。”他认为，这次会议的主题对尼日利亚代表团来说非常切合实际和起到鼓舞作用，很多其他国家行之有效的数字化转型模式可以在尼日利亚应用。印度尼西亚众议员吉朗·迪耶拉法拉兹（Gilang Dhielafaraez S.H.）表示，越南为此次会议做好了周全的准备。他同时认为，印尼、越南、马来西亚、泰国、新加坡等地区各国也关注创新创意领域，并可以合作推动这一领域取得更大成效。时隔10年再次访问越南的马来西亚青年议员代表团团长莫哈德·沙哈尔·本·阿卜杜拉（Mohd Shahar Bin Abdullah）对越南的发展表示印象深刻。他同时认为，青年议员起着重要的作用，因为国家的未来取决于青年一代。他们将为创建一个支持和鼓励年轻人发挥创造力的平台做出贡献。举办全球青年议员大会等国际活动有助于越南加强在国际舞台上的地位和声誉。本次活动吸引了参与国和国际公众的关注，是向国际友人广泛宣传越南历史传统、文化价值、亲善好客的越南人和国家形象，以及越南国家对外政策、经济社会发展成就等的良好机会。（完）