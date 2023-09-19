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第九届全球青年议员大会：促进各国议联成员互相分享经验
爱尔兰议会代表丹尼斯·诺顿（Denis Naughten）认为，青年是积极创新创意的一代，能够以最有效的方式应用数字化转型。他表示，在本届大会上，他们借鉴了国际友人的许多经验。这确实是一个非常有用且紧随发展趋势的论坛。
越南科学技术翰林院热带技术研究所阮成阳博士认为，本届大会为发挥越南青年在国际社会中起到的作用作出重要贡献，帮助他们成为全球公民。
马来西亚议员代表团团长阿卜杜拉（Mohd Shahar Bin Abdullah）表示，这次来到越南，他希望倾听各国青年的意见和想法，与越南以及其他国家的同事加强对接。
玻利维亚议员代表团代表玛莎·鲁伊斯·弗洛雷斯（Martha Ruiz Flores）表示，本届大会是青年议员分享有关技术和创新的经验以及数字技术领域的进步，从而面向更加美好的未来。
对于越南国会在多边议会框架内起着作用和地位，古巴驻越南大使奥兰多·尼古拉斯·埃尔南德斯·吉兰（Orlando Nicolas Hernandez Guillen）认为，越南在国际议会活动中发挥积极和重要的作用。
他认为，越南国会的国际活动为巩固与促进国际级关系作出重要贡献。
比利时议员代表团代表沃特·维米尔施（Wouterr Vermeersch）认为，本届大会具有切实意义，有助于加强青年议员的团结，为他们互相学习，讨论未来发展战略提供机会。
与会代表认为，创新创意和创业对发展中国家而言十分重要，为经济体带来巨大的附加值。目前，诸多国家正在努力促进政府基于创新科技的管理工作，允许青年参加创新过程，致力于实现可持续发展目标。
各青年议员强调，应在全球范围内携手促进创业和创新创意。各国议会联盟成员考虑设立关于创新创意的全球青年议员网络，与各国政府完善法律走廊，通过创新创意为可持续发展提供更佳的帮助。
越南国会社会事务委员会委员范仲义表示，自2016年起，越南创新创业发展强劲起步。越南出台鼓励创新创意和创业的许多政策，有效吸引与使用科技和创新创意的资源。（完）