第九届全球青年议员大会首次发表会议宣言

这是全球青年议员大会在九届会议后首次发表宣言，体现了各国议会联盟青年议员在推动全球范围内落实可持续发展目标的决心、高度共识和强有力承诺。



《宣言》强调，300多名年轻议员出席了2023年9月14日至17日在越南河内举行的第九届全球青年议员大会，重申了其关于通过数字化转型和创新促进可持续发展目标（SDG）实施的承诺。



《宣言》强调，此次大会标志着各国议会联盟在 IPU-132 大会上通过关于可持续发展目标的《河内宣言》八周年，并阐述了议员们对解决全球优先事项的承诺。





《宣言》中青年议员对实施各项可持续发展目标的时间只剩下7年，而50%目标实施进度缓慢深表担忧，需采取更强有力的行动来加快实施。



《宣言》还强调，全球正在见证技术、数字化转型和创新的快速发展，因此，需要挖掘这些潜力，加速可持续发展目标，特别是对年轻人至关重要的问题的落实。



《宣言》也提及新冠肺炎疫情已证明数字技术工具在议会的战略重要性。这些工具有助于立法、监督、更全面更透明对重大问题做出决定的过程，加强公众的参与度。

科技是促进和平和可持续发展的基础，同时也提出解决当前复杂挑战的措施。科学允许本着证据和足够信息来策划政策。科学还是寻找知识和致力于共同目标的解决方案的基础。

为了促进通过数字化转型、创新来实施各项可持续发展目标，青年议员们建议在数字化转型、创新创业、文化等领域等采取具体行动

《宣言》强调，促进重点关注为下一代（即优先考虑数字技术技能的年轻创新者和企业家）必要技能的教育计划的发展。



《宣言》强调在第四次工业革命背景下促进对文化多样性的尊重；加强经济创新合作，大幅提高劳动生产率，为经济增长注入新动力。 同时，助力国家机构在数字化路线图上更透明、更有效地运作，缩小发展差距，在确保网络空间上的国家主权和个人隐私的同时，也确保国家的主权。（完）