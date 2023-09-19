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第九届全球青年议员大会落下帷幕
各国议会联盟成员议会超500名青年议员和代表，各国际组织、外国外交使节等德的代表出席闭幕会。
各国议联青年议员论坛领导班子成员蒂雅在发表讲话时表示，在大会召开期间，与会代表已讨论许多问题。大会第一天，与会代表对各可持续发展目标实施进度、数字化转型、创新和创业等的作用进行评价，从而助推该进度。今日，与会代表已审议了文化多样性的开发可能成为推动实施可持续发展目标的动力，负责任使用技术来开发该进步的积极方面，同时减少风险。
王廷惠强调，通过各场讨论会在加快可持续发展目标中达成的共识和高度重视国际合作、多边主义、联合国和国际法；同期强调了议会在实施可持续发展目标，尤其是完善利于实施可持续发展目标的法律框架中的特别重要作用。
大会还强调了青年议员在应用创新、实现可持续发展目标中的领先带头作用；强调青年的参与有助于加快和为实施可持续发展目标找出新走向。
王廷惠指出，第九届全球青年议员大会的成功表明各国议联论坛是青年议员必要和有益的论坛，继续肯定了青年议员乃至青年一代在参与实施各国议联和联合国各目标和任务中的重要性。
王廷惠建议各国议联呼吁成员议会积极开展会议宣言，同时建立各国，尤其是发展中国家、发达国家在数字化转型和创新中合作和援助的适合机制。
王廷惠还强调了国会和议员以其崇高立法、监督和执行的作用成为各国努力改革法律、体制、融入国际的先锋力量，是政治意志和人民愿望、国内法律与国际法律、各国人民和各民族之间的桥梁，为地区乃至全球和平、友谊、合作与发展做出贡献。
王廷惠强调，越南的一贯主张是基于联合国宪章、国际法推动独立、自主、多样化、多边化、和平、友好、合作和发展的对外路线。越南十分重视和积极、负责任地参与各多边机制。在此基础上，越南国会将继续同各国议联和成员议会合作，携手行动，实现全球青年议员大会会议声明乃至各国议联决议和各目标，不断发挥议会外交的崇高使命和地位。越南国会强调将进一步为各国议联的各项工作做出积极贡献，愿承办各国议联框架内各会议。
他同时强调，实施可持续发展目标的时间仅剩下7年，需要做旨在确保可持续发展的工作量仍较多。
杜阿尔特·帕切科认为，议员们应进一步努力发挥其在实施所作出承诺中的引领作用。各国议联愿向青年议员和成员议会提供援助。他同时建议议员们尽力一道合作，展开各项承诺和需要做的工作。
闭幕会上，会议听取了座谈会和三场专题讨论会结果报告，报告了出席会议的青年议员的讨论内容和他们所提出的建议。会议太听取了会议声明草案并通过该宣言。
各国议会联盟主席杜阿尔特·帕切科对媒体记者说，在越南国会主席建议承办该大会 “我们没有一点犹豫，因8年前在越南承办第132届各国议会联盟大会时已拥有绝佳的体验。会议再一次确认，越南做好自己的工作，为共同成功做出有效贡献。”
各国议会联盟秘书长马丁·琼贡强调，会议取得的结果远远超出期望，“打破许多记录”,是2015年在河内举行的第132届各国议会联盟大会取得成功的延续。（完）