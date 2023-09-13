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第九届全球年轻议员大会前夕：越南国会办公厅主任裴文强：携手促进数字化转型和创新
第九届全球年轻议员大会是2023年在越南举行的最重要多边议会外交活动。值得注意的是，第九届全球年轻议员大会将标志着各国议会联盟在 IPU-132 大会上通过关于可持续发展目标的《河内宣言》八周年。本次会议将在9月18日至19日在美国纽约举行的2023年可持续发展目标峰会前夕举行。
本次大会是各国议会联盟成员议会的年轻议员就各国议会如何采取行动，发挥年轻人在通过数字化转型和创新加快实现可持续发展目标以及促进致力于可持续发展的文化多样性中的作用等进行讨论的平台。
这一重要活动的举办继续肯定了越南国会积极、主动和负责任的参与。
越南担任大会东道主，体现了越南党和国家对青年一代的关心、支持和信任并为包括年轻议员在内的青年一代积极参与国家发展、携手解决全球性挑战，建设一个和平、繁荣的世界等创造便利条件 。
会议将有助于通过议会渠道促进越南的利益；借鉴在数字化转型、创新和可持续发展背景下促进青年参与政治活动和社会经济发展的经验，这是世界大势所趋，也是越南当前政策的首要优先事项。
本次会议是越南向国际友人传达越南外交政策；加强越南与许多重要伙伴，特别是各国议员和青年领导人的外交关系；宣传越南革新事业取得的成就；介绍越南的风土人情等的契机。
截至9月12日上午，已有75个议会代表团310余名国际代表报名参加，其中各国议会联盟成员议会代表团69个，议会间组织、国际组织和观察员等代表团6个。
会议议程、后勤服务、来宾接待、卫生安全等方面的筹备工作已基本就绪。此次会议必将对国际友人留下一个美丽、和平的越南的美好印象。
大会的主题和有关数字化转型、创新创业、促进可持续发展的文化多样性的专题研讨会，不仅具备话题性，而且还具有针对性，符合时代潮流和世界各国的发展方向。
各国议会和政府都充分意识到数字化转型和创新是必然趋势，有助于加速并为全世界每个国家和每个公民提供更加公平的机会，不让任何人掉队。这些也是越南今天实现越共十三大提出的两个一百年奋斗目标的首要任务。
越南希望各国议会联盟年轻议员通过数字化转型和创新，共同携手推动可持续发展目标的落实。
在闭幕式上，大会将通过《关于青年在通过数字化转型和创新推动实现可持续发展目标中的作用》的宣言，体现全球年轻议员携手落实联合国可持续发展目标的声音和决心。这个问题在当前2030年可持续发展议程面临不少困难和挑战的背景下显得非常重要。
各国年轻议员和议会可以采取的促进科学和数字化转型以实现可持续发展目标的步骤包括： 促进年轻人的教育，优先数字技能、科学技能和未来职业的其他工具；加强科学界与议会的联系，使科学能够为和平与可持续发展腾出更多空间；采取综合措施，为关于科技创新的决策部署和研发建立原则、价值观和方向的框架。
在推动数字化转型和创新过程中，应尊重文化多样性和不同的经验和观点。文化多样性是可持续发展的力量，因此不仅需要保护，而且值得珍惜，因为它是培养创造力和创新不可或缺的要素。
裴文强说：“我们愿意成为肩负起使命担当的伴侣，以负责任的方式利用技术和创新的力量服务于可持续发展目标，不让任何人，特别是子孙后代掉队。我们将共同兑现2015年河内宣言承诺，并响应2030年议程紧急呼吁。
（完）