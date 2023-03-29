第九届全国对外新闻奖正式启动

该奖旨在对对外新闻领域的优秀新闻工作者、作品和产品予以表彰，同时为加强国家在各领域的发展成就做出贡献。今年越通社是第九届对外新闻奖承办单位。

越共中央候补委员、中央宣教部副部长、对外通讯报道工作指导委员会副主任黎海平在新闻发布会上发表讲话时表示，该奖于2014年创办，从此至今，经过8届成功举办的全国对外新闻奖已肯定了其在国家系列奖项系统中的地位。

黎海平在回顾了国家2022年在一些领域取得的突出成就时强调，第九届全国对外新闻奖新闻发布会在2023年是实施越南共产党第十三次全国代表大会的决议中具有十分重要意义的关键一年。该奖需充分反映对外通讯报道工作对树立和巩固人民和国际友人对越南的信任中做出的积极和有效的贡献，动员外部一切资源，与内在力量相结合来服务2023年国家各项发展目标。

黎海平表示希望通过该奖让越南人的渴望和自豪感加倍，对外通讯报道工作者和旅外越南人获表彰，在越南的外国人能生活在越南人民的活力之中。

越通社社长武越庄在新闻发布会上发表讲话时对越通社是提倡和承办首届国家对外新闻奖的单位感到荣幸。2018年，越通社继续成为该奖的承办单位。该奖组织工作的专业性日益提升。

武越庄表示，作为国家主力对外新闻机构，越通社各新闻报道单位都实施对外通讯报道任务。越通社拥有7个新闻信息稿源单位、8家出版社、国内63个代表机构和30个驻外代表机构的参与，在对外通讯报道领域发出强有力的声音。特别，越通社已同超40个外国通讯社和国际新闻组织开展业务合作，越南通社的新闻和由各家伙伴通讯社记者报道的新闻在各国际媒体上传播，为对外宣传工作做出有效的贡献。韩联社、古巴拉丁新闻社、俄罗斯塔斯社、蒙古通讯社和泰国公共关系部(PRD)等越通社的伙伴通讯社记者已参加该奖并获奖。

经过8届成功举办的全国对外新闻奖已肯定了其权威和专业质量；同时为从事对外通讯报道工作人员队伍创建了创新空间；该奖已吸引越侨、外国人作者或团队作者的积极参加，其中许多作品或产品夺得较高奖项。

第九届全国对外新闻奖新闻发布会被期待将成为对外通讯报道工作乃至宣传工作的亮点，有助于向国际友人推介越南国家和越南人形象、文化和越南的活跃发展。

越南对外新闻奖参评作品类型包括：报纸类（越南语）、网络类（越南语）、报纸（外语）、网络（外语）、广播、电视、摄影（新闻摄影和风景摄影）、图书、视频、具有对外通讯报告价值的倡议和作品。各参评作品须已于2022年7月1日至2023年6月30日期间在国内外新闻传媒机构上刊播。

参评作品征稿截止时间：2023年7月31日（以邮戳日期为准）

收稿地址：越通社业务培训中心

河内市还剑郡陈兴道街11号301室

电话号码：0243930540

电子邮箱： giaithongtindoingoailan9@gmail.com

信封外需注明：参加全国对外新闻奖作品

2022年，在新冠肺炎疫情仍继续严峻复杂的情况下，第八届对外新闻奖组委会共受到使用14种语言的1172个参评作品或产品，其中外国语作品200个左右；外国作者和越侨作者的作品70个。第八届对外新闻奖组委会已向112个最佳作品和产品颁奖，其中对为在越南举办的东南亚最大体育赛事的成功做出巨大贡献，同时向世界推介美丽、安全、友好、好客、富有传统文化历史的越南国度的“第31届东南亚运动会越南人粉丝社群”给予特别表彰。

*值此第八届全国对外新闻奖正式启动之际，组委会已举行题为“土耳其地震震中人情的温暖”图片展，展出由越通社记者于2023年2月在土耳其地震重灾区哈塔伊省进行报道期间所摄的20张图片。

记者们的镜头已拍下充满人文性的令人印象深刻的图片，希望传递出“灾难远去 人情长存”的信息和该国人民将战胜灾害,重建家园,恢复正常生产和生活的信心。（完）