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第三届全俄越南语翻译大赛举行
莫斯科国立国际关系学院语言培训委员会主任、语言学副教授Marina Chigasheva在比赛开幕式上发表讲话时强调，越南在罗尔斯对外政策中起着重要作用。她同时提及近期双边关系中各积极事件，如3月26日，越共中央总书记阮富仲与俄罗斯总统普京通电话，其中提及了双边经贸合作和其他合作定向。
Marina Chigasheva女士认为，该比赛将成为年度活动，体现了两国关系的可持续性，此外还反映了在俄罗斯越南语翻译和越南学职业的实际需求。
“传统与友谊”基金会经理阮国雄在接受越通社记者采访时表示，今年是他第三年参加比赛评委会，看出比赛质量日益提高。他同时强调，仅仅会将集中向在俄越南语教学和学习工作提供援助，激励大学生学习越南语和教师们为越南语教学工作做出努力。
俄罗斯外交部第三亚洲司参赞伊万·涅斯特罗夫（Ivan Nesterov）高度评价比赛的专业性日益提高，吸引许多俄罗斯大学生参加。他同时透露，近期，俄罗斯政府和企业对越南语的关注日益增加，表示相信俄罗斯向东转路线日益得到巩固，培训出的越南语专家数量将日益增加。
经三届举办的该比赛，参赛的大学生数量日益增加。比赛已肯定了在俄罗斯越南语教学和学习的吸引力和质量。（完）