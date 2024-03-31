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第三届全俄越南语翻译大赛举行

30日，第三届全俄越南语翻译大赛在俄罗斯外交部属下的莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）举行。在俄罗斯境内就读越南语和越南学的大学生参赛。前两届比赛参赛选手都是大四学生和研修生，本届比赛大二学生也能参加。 据越通社驻俄罗斯记者报道，本届比赛共有21名大学生参加，包括俄语-越南语翻译、越南语-俄语翻译，涉及经济是合会领域。

莫斯科国立国际关系学院语言培训委员会主任、语言学副教授Marina Chigasheva在比赛开幕式上发表讲话时强调，越南在罗尔斯对外政策中起着重要作用。她同时提及近期双边关系中各积极事件，如3月26日，越共中央总书记阮富仲与俄罗斯总统普京通电话，其中提及了双边经贸合作和其他合作定向。

Marina Chigasheva女士认为，该比赛将成为年度活动，体现了两国关系的可持续性，此外还反映了在俄罗斯越南语翻译和越南学职业的实际需求。

“传统与友谊”基金会经理阮国雄在接受越通社记者采访时表示，今年是他第三年参加比赛评委会，看出比赛质量日益提高。他同时强调，仅仅会将集中向在俄越南语教学和学习工作提供援助，激励大学生学习越南语和教师们为越南语教学工作做出努力。

俄罗斯外交部第三亚洲司参赞伊万·涅斯特罗夫（Ivan Nesterov）高度评价比赛的专业性日益提高，吸引许多俄罗斯大学生参加。他同时透露，近期，俄罗斯政府和企业对越南语的关注日益增加，表示相信俄罗斯向东转路线日益得到巩固，培训出的越南语专家数量将日益增加。

经三届举办的该比赛，参赛的大学生数量日益增加。比赛已肯定了在俄罗斯越南语教学和学习的吸引力和质量。（完）

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俄罗斯读者对越通社的《越南画报》很感兴趣

俄罗斯读者对越通社的《越南画报》很感兴趣

越南通讯社（简称“越通社”）《越南画报》的内容很有吸引力，能提供有关越南的所有问题的心系。俄罗斯联邦外交部下属莫斯科国际关系学院东盟中心主任科杜诺娃(Ekaterina Koldunova)副教授如是强调。
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