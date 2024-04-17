第三届亚洲智慧城市论坛和国际展览会拉开序幕

4月17日，由越南Exporum公司、越南自动化协会、越南数字传媒协会、胡志明市信息学协会和创新及数字化转型研究院联合举行的题为“智慧城市发展中的数字技术和绿色技术”的2024年第三届亚洲智慧城市论坛和国际展览会（Smart City Asia 2024）在胡志明市西贡会展中心拉开序幕。

亚洲智慧城市展吸引来自越南、韩国、印度、芬兰、中国和俄罗斯等许多国家和地区500多家企业参加，共设800多个展位，介绍智慧城市的技术和应用措施，如智能房屋、AIoT、半导体技术、金融-智能支付、智能楼宇、智能照明、绿色能源、智能制造绿色技术和机器人等。

Exporum 公司首席执行官Hyundae Shin代表组委会表示，该展会目标在于为实施智慧城市项目创造促进合作关系的前提，通过数字技术平台有效利用社会资源，解决现代城市的挑战。

组委会希望通过此活动实现贸易促进活动多样化，加强各城市领导人会面与交流，参观该市的新智慧城区。

越南信息传媒部副部长范德隆表示，该活动是本地区在智慧城市发展领域的权威活动，为越南与其他国家各地方在发展智慧城市建立合作关系方面创造机会。

另一方面，越南胡志明智慧城市照明展也在西贡会展中心举行，吸引从事Led/Oled照明技术和设备领域的国内外诸多领先企业参加，共设400多个展位。（完）