第三号台风““韦帕”：白龙尾风力达10级，阵风12级，多地出现特大暴雨

北部平原及沿海地区、清化省和乂安省普遍出现中到大雨，局部特大暴雨，降雨量普遍50-100毫米，部分地区超过130毫米。





据国家气象水文预报中心消息，7月22日4时，台风中心位置在北纬20.5度、东经107.2度，距广宁约140公里，距海防约70公里，距兴安约80公里，距宁平约100公里。



中心附近最大风力9-10级（75-102公里/小时），阵风13级，正以每小时约15公里的速度向西偏西南方向移动。



预计到7月22日16时，台风将以每小时10-15公里的速度自海防向清化方向登陆，并有增强可能。中心最大风力达8级，阵风10级。受影响区域包括北部湾、沿海海域及广宁至清化等省市陆地。自然灾害风险等级为3级。



到7月23日4时，台风将继续以每小时10-15公里的速度向西偏西南方向移动，位于越老边境地区，风力减弱至6级以下。



受台风影响，北部湾北部海域（包括白龙尾、姑苏、云屯、吉海等岛屿）风力达7-8级，台风中心附近9-10级，阵风13级，浪高2-4米，中心附近3-5米，海况非常恶劣。南部湾海域风力6-7级，中心附近8级，阵风11级，浪高2-4米。



沿海地区如兴安至广宁将出现风暴增水，水位升高0.5-1.0米。中午到下午时段，沿海、河口地区有严重内涝风险。



水文专家警告称，台风期间海上及近海陆地气象条件极端危险，不适合任何船只或工程作业。强风、雷暴、龙卷风、大浪和风暴潮可能导致船只倾覆、设施受损、严重内涝。9-10级大风可致树木、电线杆倒塌、房屋屋顶被掀，造成重大损失。



陆地上，从广宁到乂安沿海地区风力达7-8级，台风中心附近9-10级，阵风13级；海防、兴安、北宁、河内、宁平、清化内陆地区风力6级，阵风7-8级。



从7月22日凌晨至23日，北部三角洲、清化和乂安将出现大到特大暴雨，伴有雷暴，雨量普遍在200-300毫米，局部地区超过500毫米；北部其他地区与河静省出现中到大雨，局部特大暴雨，普遍雨量70-150毫米，局部地区超过250毫米。



国家气象中心通过卫星云图、雷达和雷电监测资料观测到，对流云团正在发展，已在河内部分地区出现降雨。



预计从5时20分至8时30分，该云团将继续影响河内多个区域，并扩展到更多乡坊。雷暴中可能出现龙卷风、闪电和强风。自然灾害风险等级1级。



国家气象中心天气预报部主任阮文享提醒，强雷暴天气可能伴有龙卷风、闪电和大风，存在较大安全隐患。建议市民密切关注天气预警信息，及时采取防范措施，尽量留在安全室内。

7月22日凌晨4点，自然灾害监测系统拍摄的第三号台风中心位置。图自：越通社

国家气象中心指出，从7月22日5时20分至10时20分，富寿、清化和乂安多地将继续降雨，累积雨量普遍为30-60毫米，局部地区超过100毫米，存在山洪、山体滑坡风险。自然灾害风险等级：1级。



从7月21日16时至22日4时，上述地区已出现中到大雨，局地特大暴雨。





7月22日全国天气概况



西北部地区： 中到大雨，局部特大暴雨，伴有雷暴、强风、闪电；气温23-26°C，局地低于22°C；最高27-30°C，局地超过30°C。



东北部地区： 中到大雨，三角洲区普遍为大到特大暴雨；海防、兴安、宁平风力6级，阵风7-8级；广宁至宁平沿海风力7-8级，台风中心附近9-10级，阵风13级；其他地区风力3-4级；气温23-26°C，局地低于22°C，最高27-30°C。



河内： 大到特大暴雨，风力增强至6级，阵风7-8级；气温24-26°C，最高27-29°C。



清化至顺化各省：北部（如清化、乂安）中到大雨，局部特大暴雨；南部分散阵雨；沿海风力7-8级，中心附近9-10级，阵风13级；内陆风力6级，阵风7-8级；其他地区西南风3-4级；气温24-27°C，最高26-29°C，南部局地超30°C。



南中部沿海： 局地阵雨雷暴，伴有冰雹、闪电、大风；西南风3-4级；气温26-29°C，最高31-34°C。



中部高原： 局地阵雨雷暴，午后较为集中，局部大雨；西南风3-4级；气温20-23°C，最高25-28°C。



南部： 局地阵雨雷暴，午后雷雨频繁，局部大雨；西南风3级；气温23-26°C，最高30-33°C，局地超33°C。



胡志明市： 白天局地阵雨，午后至晚上分散雷暴，局部大雨，可能伴有雷电、大风；西南风3级；气温23-26°C，最高31-33°C。（完）