12月26日上午，第七次越南与俄罗斯国防战略对话在河内举行。越共中央委员、中央军委常委、越南国防部副部长黄春战上将和俄罗斯联邦国防部副部长亚历山大·福明（Alexander Fomin）上将共同主持对话会。

在对话中，黄春战上将强调，国防合作是越南与俄罗斯全面战略伙伴关系的重要支柱。他高度评价自2023年7月第六次国防战略对话以来，两国国防部在多领域合作中取得的成果。

双方通过高层互访、机制建设、干部培训及在越俄热带中心的科研合作等方面取得了显著成效。同时，在军事新闻、军事历史、军事博物馆等领域的合作也得到了加强。此外，双方还在国际国防论坛和多边机制中密切协作。

黄春战上将建议双方继续推进现有合作机制，特别是越俄热带中心政府间协调委员会及国防战略对话。他还强调需加强军事医学、俄语培训等领域的合作，并支持落实“越南与苏联/俄罗斯国防合作70周年”项目。

黄春战上将对此次对话充满信心，认为此次对话将为两国国防合作注入新的动力，使双方合作更加务实、高效。

亚历山大·福明上将高度评价两国国防合作，认为这是越俄外交关系的重要支柱。2024年是《越俄友好关系基本原则条约》签署30周年，2025年将纪念两国建交75周年及苏联卫国战争胜利80周年。他强调，越南在苏联卫国战争胜利中曾提供宝贵支持，并指出两国深厚的友谊和互利合作关系。俄罗斯国防部承诺将继续与越南国防部紧密协作，推动越俄国防合作高效、务实、深入发展。

在对话中，双方就共同关心的国际和地区问题交换了意见。黄春战上将重申越南一贯奉行独立自主、和平、友好、合作与发展、外交关系多样化多边化的外交政策。越南愿与各国及国际组织合作，为地区与全球和平、合作与发展作出贡献。越南根据国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》坚持通过和平方式解决争端与分歧。在国防政策上，越南坚定奉行“四不”政策。

对话结束时，双方签署了两项文件，为两国国防部各级部门在未来开展合作提供了重要依据。（完）