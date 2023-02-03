第七次党建工作全国新闻奖颁奖仪式在河内举行

值此越南共产党成立93周年（1930.2.3-2023.2.3）之际，2月3日，越共中央组织部同《人民报》、《共产杂志》、越南电视台、越南新闻工作者协会在河内大剧院联合举行2022年第七次党建工作全国新闻奖（金锤镰奖）颁奖仪式。

越共中央总书记阮富仲送来花篮祝贺。越共中央政治局委员、国会主席王廷惠；越共中央政治局委员、中央书记处常务书记武文赏；国家代主席武氏映春等出席。

越南国会主席王廷惠在颁奖仪式上发表讲话时表示，2022年是贯彻落实党的十三大决议的第二年。世界形势错综复杂，变幻莫测。国内面临许多挑战，比预期更困难。在以阮富仲总书记为首的党中央、中央政治局和书记处正确、英明、及时的领导；国会的适当和主动的决策；政府的密切指导和管理；在整个政治体系的高度决心和果断行动，在国内和海外同胞的共同努力和同心协力，在国际友人的支持和帮助下，我国逐步克服困难和挑战，在疫情后迅速复苏，成功且全面落实经济社会发展目标和任务，加强国防安全，促进党建和廉洁强大的政治体系。

在这一共同成就中，越南革命新闻做出了重要贡献。整个新闻媒体机构为正确引导舆论，及时向广大海内外人士、国际友人传递越南共产党的路线、方针，国家的法律政策，建国卫国和革新事业所取得成就作出了积极贡献；生动地反映了整个政治体系的决心和行动，各阶层人民的团结和创造力。



王廷惠特别热烈欢迎和表彰了创作2031件参赛作品的作者和新闻机构，其中72件优质优秀作品获得奖励，包括一等奖6个、二等奖12个、三等奖18个、鼓励奖30个和8个主题奖。

此外，为2022年第七次党建工作全国新闻奖（金锤镰奖）的开展实施工作作出突出贡献的15个集体代表获得表彰。（完）