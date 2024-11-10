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第七届河内国际电影节开幕
文化体育旅游部副部长、电影节指导委员会主任谢光东在开幕式上发表讲话表示，题为“电影：创意腾飞”的2024年第七届河内国际电影节在庆祝首都河内解放70周年之际举行，具有重要意义。这也是越南电影业的重要事件之一，继续带来各国际合作机会，为越南制片人、演员与国际导演、演员和制片人会面交流、学习借鉴经验，了解现今制片趋势和技术，从而提高制片质量等创造机会。电影节同时也是行内人
电影节期间，除了放映、研讨会等活动外，项目集市举行将有助于为越南电影产业发现人才，提供高质量人力资源。电影节同时也是向国际制片团队推介越南拥有独特和特色取景地的具有吸引力目的地的良好机会。
河内市人民委员会副主席武秋河表示，河内对能被文化体育旅游部选为2024年河内国际电影节举办地点感到荣幸。河内市已为电影节做好各方面的准备，为电影节的成功做出贡献。
在电影节开幕式举行之前，多项活动已陆续举行，如电影项目集市开幕式、“电影中越南各遗产”展览会、第七届河内电影节开幕影片放映活动等等。
电影节框架内将举行题为“德国电影焦点”和 “历史题材、文学作品改编电影创作””两场研讨会。
参加电影节的各部电影将在国家电影院（郎下87号）、BHD Star Cineplex （潘玉石2号Vincom购物中心）和CGV Mipec Tower（西山229号Mipec Tower）三家电影院放映。
第七届河内国际电影节闭幕式和总结颁奖仪式将于11日20时至22时在还剑剧院举行。（完）