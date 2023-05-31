第一本越南对外投资书籍正式亮相

5月31日，越南与缅甸友好协会同国际投资研究所（ISC）在河内联合举行《越南对外国和缅甸的直接投资》一书亮相仪式。这是第一本关于越南对外投资的书籍。

《越南对外国和缅甸的直接投资》一书为越南国家管理机构、越南企业界，特别是在国外进行投资的企业提供必要的信息，以更加了解对外直接投资对越南等发展中国家的重要作用；越南24年来对外投资情况（1999-2022年）；同时，根据《至2030年国家经济社会发展战略》向政府提出促进越南对外投资方向和措施的建议。

《越南对外国和缅甸的直接投资》书籍的作者是来自国内不同组织和单位的资深专家，他们收集和使用由世界银行 (WB)、国际货币基金组织 (IMF)、联合国贸发会议（UNCTAD）的世界投资报告、东盟、越南计划与投资部统计总局的外国投资局等组织正式发布的数据以及缅甸实地考察的信息和数据。根据每个内容，信息和数据都在最大限度上得到更新。

为了向管理机构和企业制定对缅甸的投资计划提供可靠的实践依据，该书包含深入介绍缅甸投资环境、潜力和投资机会的内容，供越南企业参考。

越南友好组织联合会主席阮芳娥大使高度评价越缅友好协会与ISC之间的合作，同时表示《越南对外国和缅甸的直接投资》书籍体现了作者在研究、综合、分析和提供有关越南对外，特别是对缅甸直接投资的信息等方面的努力。

《越南对外国和缅甸的直接投资》书籍共有四章，第一章：世界对外投资活动。 第二章：越南对外投资的实际情况。第三章：越南对缅甸的直接投资。第四章：促进越南对外和缅甸投资的方向和措施。（完）