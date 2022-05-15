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第一届越柬边境国防友好交流活动举行
越共中央政治局委员、国防部部长潘文江，柬埔寨副首相、国防部部长迪班一同出席。
两国国防部长共同主持第一届越柬边境国防友好交流会。两位部长举行向越南—柬埔寨边境第69号界碑致敬仪式。随后，两位部长参加了在69号界碑友谊植树活动；走访桔井省斯努县Hun Sen 2 Thnu小学，并向其赠送慰问品。
在平福省禄宁县，两位部长举行向界碑致敬仪式，见证联合巡逻；参加设在禄宁县友谊军医诊所落成剪彩仪式；走访禄宁县禄晋甲小学，并向其赠送慰问品。
其后，两位部长举行会谈。
会谈中，越南国防部长潘文江强调，越南与柬埔寨边境国防友好交流活动有着特殊的意义。这是两国国防部首次举行部长级边境国防友好交流活动。更有意义的是，今年是“越南-柬埔寨友好年和柬埔寨-越南友好年”，两国建交55周年（1967.6.24日-2022.6.24）；柬埔寨首相洪森“推翻波尔布特种族灭绝政权之路”45周年（1977.6.20-2022.6.22）。
潘文江强调，在当前纷繁复杂的国际形势，在两国军队和人民喜迎“2022年越南-柬埔寨友好年和柬埔寨-越南友好年”的背景下，两国国防部领导会晤并分享双方共同关心的问题，商定双边防务合作大方向，将成为有力推动越柬两国防务合作关系不断发展的动力，不愧为两国“睦邻友好、传统友谊、全面合作，长期稳定”关系的重要支柱之一。
国防部部长迪班对越南举行边境国防友好交流会的倡议予以高度评价，并认为，这是两国军队和人民见面交流和增加相互了解的机会。他同时强调，这是具有历史性意义的活动。
双方领导强调，越南与柬埔寨是邻国，有着悠久的传统友好关系。过去，尽管受新冠疫情、世界和地区局势错综复杂的影响，但越柬关系，特别是两国的双边防务合作依然呈良好发展态势。
双方有效开展两国国防部长于2021年12月举行会谈中所达成的合作内容，有助于增进相互了解和信任，促进两国人民和军队的友谊和全面合作关系，挫败敌对势力分裂两国团结和关系的阴谋。
关于未来的合作方向，双方同意加强指导协调落实5年防务合作议定书、年度合作计划中所达成的合作内容；加强各级代表团互访；举行副部长级国防政策对话；加强军区、军兵种和边防部队之间的合作；推进政治教育宣传合作；在区域和国际多边论坛上保持相互支持。
潘文江强调，越南国防部一向支持柬埔寨成功担任2022年东盟轮值主席国，并希望，柬埔寨各级领导人为旅柬越南人社群在当地稳定生活和经营创造便利条件；支持包括越南国防部企业在内的越南企业在柬埔寨顺利开展业务。（完）
两国国防部长共同主持第一届越柬边境国防友好交流会。两位部长举行向越南—柬埔寨边境第69号界碑致敬仪式。随后，两位部长参加了在69号界碑友谊植树活动；走访桔井省斯努县Hun Sen 2 Thnu小学，并向其赠送慰问品。
在平福省禄宁县，两位部长举行向界碑致敬仪式，见证联合巡逻；参加设在禄宁县友谊军医诊所落成剪彩仪式；走访禄宁县禄晋甲小学，并向其赠送慰问品。
其后，两位部长举行会谈。
会谈中，越南国防部长潘文江强调，越南与柬埔寨边境国防友好交流活动有着特殊的意义。这是两国国防部首次举行部长级边境国防友好交流活动。更有意义的是，今年是“越南-柬埔寨友好年和柬埔寨-越南友好年”，两国建交55周年（1967.6.24日-2022.6.24）；柬埔寨首相洪森“推翻波尔布特种族灭绝政权之路”45周年（1977.6.20-2022.6.22）。
潘文江强调，在当前纷繁复杂的国际形势，在两国军队和人民喜迎“2022年越南-柬埔寨友好年和柬埔寨-越南友好年”的背景下，两国国防部领导会晤并分享双方共同关心的问题，商定双边防务合作大方向，将成为有力推动越柬两国防务合作关系不断发展的动力，不愧为两国“睦邻友好、传统友谊、全面合作，长期稳定”关系的重要支柱之一。
国防部部长迪班对越南举行边境国防友好交流会的倡议予以高度评价，并认为，这是两国军队和人民见面交流和增加相互了解的机会。他同时强调，这是具有历史性意义的活动。
双方领导强调，越南与柬埔寨是邻国，有着悠久的传统友好关系。过去，尽管受新冠疫情、世界和地区局势错综复杂的影响，但越柬关系，特别是两国的双边防务合作依然呈良好发展态势。
双方有效开展两国国防部长于2021年12月举行会谈中所达成的合作内容，有助于增进相互了解和信任，促进两国人民和军队的友谊和全面合作关系，挫败敌对势力分裂两国团结和关系的阴谋。
关于未来的合作方向，双方同意加强指导协调落实5年防务合作议定书、年度合作计划中所达成的合作内容；加强各级代表团互访；举行副部长级国防政策对话；加强军区、军兵种和边防部队之间的合作；推进政治教育宣传合作；在区域和国际多边论坛上保持相互支持。
潘文江强调，越南国防部一向支持柬埔寨成功担任2022年东盟轮值主席国，并希望，柬埔寨各级领导人为旅柬越南人社群在当地稳定生活和经营创造便利条件；支持包括越南国防部企业在内的越南企业在柬埔寨顺利开展业务。（完）