第一季度经济为后续季度实现高增长注入动力

2026年第一季度国内生产总值（GDP）增长率达7.83%，高于去年同期，显示出在全球波动的背景下，越南经济正呈现复苏与加速态势。这一结果不仅反映了企业的韧性和适应能力，而且也为2026年实现两位数增长目标奠定了重要基础。



财政部统计局局长阮氏香表示，2026年第一季度GDP增长7.83%，与2025年同期的7.07%相比，这是一个令人印象深刻的增幅。其中，农林渔业增长3.58%农林渔业增长3.58%，对整个经济总增加值贡献5.6个百分点；工业及建筑业增长8.92%，贡献44.08个百分点；服务业增长8.18%，贡献50.32个百分点。 据统计局的数据，服务业继续占据最大比重（43.45%），其次是工业及建筑业（37.15%）和农林渔业（10.89%）。特别是，经济需求正呈现强劲复苏，消费增长8.45%，资产积累增长7.18%。

在国际贸易方面，货物和服务出口增长19.85%，进口增长24.27%，预示着新生产周期的原材料需求正大幅提升。



第一季度，全国新成立企业超过5.74万家，注册资本总额近538.6万亿越盾，同比分别增长57.8%和51%。



此外，复工复产企业超过3.86万家（同比增长5.7%），使第一季度新成立及复工复产企业总数达9.6万家，同比增长31.7%。



4月4日下午，在3月份政府例行新闻发布会上，越南政府办公厅主任兼部长陈文山表示，政府总理范明政要求各部委各地区同步、有效落实党中央和国会的各项决议、结论和指示。坚定不移实现10%以上的增长目标，同时确保宏观经济大局稳定、抑制通货膨胀并保持经济运行在合理区间。



范明政强调了焕新传统增长动能、推动新增长动力的重要性。在投资方面，力争2026年项目资金到位率达到100%，使国际金融中心投入运行，加快推进国家重要工程项目进度。



与此同时，刺激消费，发展国内市场、国内电子商务生态、无现金支付；加强贸易促进，有效利用传统市场，实现出口市场多元化。



关于新增长动力，范明政要求推动科技、创新，发展数字经济和数字社会，加强人工智能应用，大力推进全国5G信号覆盖，建设数据中心以及国家和重要行业数据库。



此外，切实稳定宏观经济大盘，调动并有效利用一切资源用于发展，灵活、和谐、合理地调控利率、汇率和信贷；国家预算收入增长10%，节省10%以上，并努力再节省5%的经常性支出。



各部委和地方要集中保障当前和长期的国家能源安全，特别是原油和天然气供应。为生产、经营和人民生活提供足够的电力、成品油等。（完）