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“空中俯瞰古都顺化”热气球节即将在顺化市举行
6月17日，在河内，承天顺化旅游局与Hexa传媒公司配合举行新闻发布会，介绍关于2022年顺化文化节期间举行的“空中俯瞰古都顺化”热气球节。
这是越南有史以来规模最大，以社会化形式举办的热气球节； 有助于创造一种新颖独特的旅游产品，为将顺化成为越南典型的文化节之城，激发游客热爱顺化作出贡献。
“空中俯瞰古都顺化”热气球节将从6月25日至30日在顺化京城内咸宜场院举行。
来到此次节日，游客将有机会欣赏壮观的热气球表演，直接参与热气球飞行体验，欣赏顺化京城的全景。自由飞行是今年热气球节最特别、最独特的体验，游客将有机会在黎明时分起飞，乘着热气球随风飞翔，在飞行途中观看顺化京城、香河、溪山等风景。
顺化旅游厅厅长阮文福表示，这是第四次在顺化举办热气球节。组委会希望，通过精心、专业的投入，今年的热气球节能给观众带来更多的感动。组委会也希望，在广大游客和当地人的关注下，热气球节将成为广泛宣传2022顺化节和顺化旅游目的地的良好机会。
获悉，热气球节上的大型热气球数量10个，飞行高度200-500米，e可承载2-3人；小型热气球10个，飞行高度10-20米，主要用于表演。
另外，将于6月26日晚在安定宫院子举行的EDM—“灯光之夜”（Lights All Night）音乐会活动将成为今年热气球节的亮点。（完）
获悉，热气球节上的大型热气球数量10个，飞行高度200-500米，e可承载2-3人；小型热气球10个，飞行高度10-20米，主要用于表演。
另外，将于6月26日晚在安定宫院子举行的EDM—“灯光之夜”（Lights All Night）音乐会活动将成为今年热气球节的亮点。（完）