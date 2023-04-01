稻米产业公私伙伴关系工作组正式成立

日前，农业与农村发展部在芹苴市举行会议，正式公布越南稻米产业公私伙伴关系工作组（以下简称工作组）成立的决定；讨论工作组工作制度、2023年工作方向和行动计划；在工作组战略定向研讨会上分享稻米价值链发展模式的经验。

越南政府已承诺支持将越南粮食系统转换成为透明、负责任、可持续、减排和促进智慧农业，适应气候变化的系统。工作组的成立是必要的，为实现越南所做出的承诺和通过价值链提高越南稻米附加值做出贡献。

工作组成立的目的在于同价值链中参与者一道努力来改善越南稻米产业的质量和可持续性。加强工作组的活动将吸引投资和通过采用技术和创新连接加强农业和粮食系统现代化。

国家助农中心主任黎国青强调，工作组承诺将越南稻米产业从价格竞争转向质量、营养和可持续性竞争；逐步转向多价值集成与旅游发展相结合的农业，增加农民的生产对接，提升满足市场要求的能力，促进不同市场的分销市场切入能力。新阶段稻米产业结构调整需提高农民的收入、确保环境可持续性和消费者的利益，同时朝着优质和高价值的方向推进大米出口。

稻米产业对越南农业乃至经济、政治和社会发展起着重要作用。实施革新30年后，越南稻米产业已确保粮食安全和为农村地区930万户家庭创造就业和带来收入，是减贫和预防营养不良的决定性因素。

目前，越南稻米产业已从传统耕作方式转向按价值链、应用高技术、数字技术、低碳稻米生产等方向发展，有助于提升越南稻米的价值、质量和竞争力。越南已对150个国家和地区出口大米，占世界大米出口总量的15%以上。除了菲律宾和中国等传统市场外，越南大米已出口到其他潜在市场。

农业与农村发展部国际合作司司长阮杜英俊表示，尽管如此，越南稻米产业仍面临许多困难和挑战，竞争力较低，为满足国内和国际市场多样的需求；近期稻米生产主要注重数量，忽视质量；深加工仍优先，因此大米质量不高，尚未为越南大米树立品牌；稻农收入仍低，未能鼓舞农民投入发展稻米生产；稻米生产因过度使用资源、滥用肥料和农药等已对环境产生消极影响等。

农业与农村发展部已采取多项措施和具体技术和政策来提高稻米生产效果，确保稻农收入稳定，可持续发展稻米产业。关键措施之一就是优先实施按照公私合作模式大力吸引投资。

2010年，农业与农村发展部已率先成立越南可持续农业发展伙伴，包括各公私伙伴关系工作组。其后，2022年6月23日，该部已颁布关于成立稻米产业公私伙伴关系工作组的第2258号决定。（完）