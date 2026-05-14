稳住越南火龙果欧盟市场准入资格

从生产到口岸的严密监管



据越南农业与环境部的消息，目前越南火龙果已被列入欧盟2019/1793号法规附录二的加强监管名单，抽检率为30%。这表明该产品的监管压力巨大，但只要严格遵守相关规定，风险仍处于可控范围内。



值得注意的是，2026年1月29日，欧盟宣布更改MRLs的设定方法。对于具有高风险（如可能致癌或导致内分泌失调）的活性成分，默认最大残留限量（MRL）已降至0.01mg/kg。这一强力收紧的举措直接影响了包括越南在内的出口国农产品生产流程。



在此背景下，农业与环境部副部长邓玉碟表示，该部已主动指导专业机构评估影响，并要求各地方及相关单位汇总困难，服务于与欧方进行正式讨论。同时，通过开展技术培训，及时向企业和农户普及新规。



在农药残留控制方面，每当收到欧盟的违规通报，专业机构都会立即进行溯源调查并提交整改报告。得益于同步实施的各项解决方案，食品安全警报数量已显著下降，从2024年的64起降至2025年的17起。特别是欧盟卫生与食品安全总署（DG-SANTE）在2025年6月对越南辣椒、火龙果和榴莲的检查结果获得了积极评价，为越南未来就降低抽检率进行谈判奠定了重要基础。

提升合规能力 迈向可持续生产



针对欧盟市场更高标准，农业与环境部确定了须实施短期和长期解决方案，以维持和扩大火龙果出口市场。



农业与环境部种植与植物保护局局长黄晋达表示，该局已建议农业与环境部领导完善关于实施解决不足之处行动计划的技术报告，作为与欧方就降低口岸抽检率进行谈判的依据。同时，与欧盟加强信息交换，提高企业、生产者和技术系统的合规能力。重点转向可持续生产模式，减少对化学药剂的依赖，增加生物农药及生物防治措施的使用。此外，加大检查监管力度，严厉处置违规行为，营造透明的生产环境，满足国际市场的要求。



邓玉碟认为，满足欧盟日益严苛的规定既是挑战，也是越南农业朝着现代化、透明化和可持续方向重组的契机。



在深度融入国际市场的背景下，严控农产品质量不仅是满足进口市场的要求，而且为保护越南农产品在全球舞台上的品牌声誉做出贡献。（完）