积极推动越南国会与德国联邦议院合作

越通社驻德国记者报道，双方就议会活动的许多内容进行坦诚的讨论和交流；同时，分享有关立法、委员会的活动以及防止和打击人口贩运法、少年司法法、反腐败法等若干具体法律领域的经验。

阮孟强在会上发表讲话表示，目前，越南国会司法委员会正在积极研究和提高其运作的有效性和效率，以建立和完善法律制度，从而更好地保护人权和公民权利，符合国际惯例。在此过程中，越南国会司法委员会愿与德国联邦议院司法委员会和内政委员会合作和分享经验，为促进两国议会关系和深化两国在各个领域的双边关系作出贡献。

柏林与德国联邦议院司法委员会主席伊丽莎白·温克尔迈尔-伯克表示，两国议会合作是重要的合作渠道，有助于促进德越两国传统双边关系。伊丽莎白·温克尔迈尔-伯克同时分享在德国议院立法程序以及司法委员会的组织和运作方面的经验。

至于双方讨论内容，伊丽莎白·温克尔迈尔-伯克认为，这是两国法律体系建设和完善过程中非常重要的内容。她赞成越南国会司法委员会有关加强保护人权各反腐败的观点，同时希望双方就共同关心的内容深入交换意见。

此前，越南国会司法委员会代表团已与黑森州议院副议长海克·霍夫曼（Heike Hofman）、黑森州司法部长罗曼·波塞克（Roman Poseck）和法兰克福市法律与金融学院进行了交谈。此外，代表团还走访越南驻德国大使馆和总领事馆。（完）