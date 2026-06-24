租赁住房：首都民生保障的战略支柱

近日，河内市同步开工建设三项租赁住房项目，不仅将为市民增加住房供给，也体现出首都住房发展思路的重大转变。在商品房价格持续上涨，远超大多数劳动者承受能力的背景下，按照越共中央总书记、国家主席苏林提出的“房屋是用来居住的，而不是用来倒卖或积累资产的”的指导精神发展租赁住房正为首都市民拓宽安居保障渠道。



河内市人民委员会将发展租赁住房确定为一项具有战略性、长期意义的重要任务，旨在保障社会民生，丰富住房产品类型，满足居民日益多样化的需求。近期，在第四次会议上，河内市人民议会已颁布关于胡志明市住房投资、发展与支持机制政策的决议，为河内市开展住房发展计划，以契合现代城市发展要求的重要基础。



河内市人民委员会主席武大胜表示，河内已决定立即动用公共资源与社会资源，同步推进租赁住房项目。当前，河内市先行实施三大项目，总规模超过8000套住房，预计总投资超过3万亿越盾，满足人民日益多样化的需求，同时逐步形成专业化、高质量、价格合理的住房租赁市场。

同时，这些租赁住房项目投入使用后，将有助于缓解“必须拥有住房”的压力，推动房地产市场健康、可持续发展，并符合国际发展趋势。未来，租赁住房区将与城市轨道交通线路、就业中心、教育、医疗及公共服务设施实现同步规划，打造现代、文明、便利的城市社区。



从企业角度来看，鑫兰股份公司主要股东、越南西贡商信银行（Sacombank）董事长杨功明表示，该公司承诺将充分准备各类资源，按照既定进度快速、同步地开展项目，同时确保租赁住房在技术质量、质量、美观设计及城市配套设施等方面达到与商品房同等水平。



专家认为，河内当前启动三项租赁住房项目具有重要意义，是以人民为中心、保障社会民生理念的具体体现，并逐步引导房地产市场向健康、可持续方向发展。



该模式有助于减轻居民经济压力，提高劳动力流动性，同时限制房地产投机与囤积行为。



值得注意的是，此次租赁住房项目重点服务于在住房获取方面面临较大困难的低收入群体、工人、年轻劳动者及优抚对象。



可以肯定的是，在河内正实施保障性住房发展、旧公寓改造以及以公共交通为导向的城市发展模式（TOD）等许多措施的背景下，增加租赁住房供给将成为首都住房保障战略的重要支柱。



当市民安居乐业，首都也将拥有更加坚实的基础，实现快速、可持续、文明与现代化发展。（完）