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秘鲁举行仪式 欢迎越南国家主席梁强到访
其后，秘鲁总统迪娜·埃尔西利娅·博鲁阿尔特·塞加拉迎上来。两位元首握手，军乐队奏越秘两国国歌。
仪式结束后，梁强主席与秘鲁总统迪娜·埃尔西利娅·博鲁阿尔特·塞加拉步入皮萨罗宫大厅，亲切问候并介绍出席欢迎仪式的两国官员。
梁强主席恰逢越南和秘鲁建交30周年（1994年11月14日～2024年11月14日）之际对秘鲁进行正式访问。这是一个重要的里程碑，反映了两国政治外交、经贸等领域合作关系的良好发展势头，是进一步深化两国友好合作关系的历史性机遇和动力。
在过去的三十年里，尽管地理位置相距遥远，但两国在促进政治、外交、经济、贸易和投资关系方面取得了长足进展。两国高级领导人经常在国际会议间隙举行双边会晤。除此之外，越南和秘鲁还建立了双边对话机制，包括外交部副部长级政治磋商、副部长级经济和技术合作联合委员会，并签署了多项合作协议和备忘录。
越南和秘鲁在多边论坛上有许多相似之处。
在经贸和投资合作方面，越南高度重视秘鲁的角色，始终将秘鲁视为在拉美地区的主要合作伙伴和投资目的地。2023年，两国双边贸易额达近5亿美元，2024年前七个月达到近3亿美元。越南军队电信集团（Viettel）和越南国家石油集团在秘鲁有两个投资项目，总投资额为12.4亿美元。
在欢迎仪式结束后，梁强与迪娜·埃尔西利娅·博鲁阿尔特·塞加拉总统进行了小范围会晤，随后双方举行了会谈，讨论加强两国良好政治关系的措施，提高潜在领域合作效率，推动两国关系迈上新台阶。
当天上午，梁强一行在利马向民族英雄纪念碑和独立先驱纪念碑敬献花圈。（完）