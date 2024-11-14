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秘鲁举行仪式 欢迎越南国家主席梁强到访

越通社特派记者报道，当地时间11月13日下午3时，秘鲁共和国总统迪娜·埃尔西利娅·博鲁阿尔特·塞加拉在首都利马的利马政府宫（皮萨罗府）主持了隆重仪式，欢迎越南国家主席梁强及越南高级代表团对秘鲁共和国进行正式访问。 插着越秘两国国旗的专车将梁强主席送至皮萨罗府前的广场。在欢迎曲声中，梁强主席在秘鲁皮萨罗府礼宾局局长和警卫司令的陪同下踏上红地毯检阅仪仗队。

其后，秘鲁总统迪娜·埃尔西利娅·博鲁阿尔特·塞加拉迎上来。两位元首握手，军乐队奏越秘两国国歌。

仪式结束后，梁强主席与秘鲁总统迪娜·埃尔西利娅·博鲁阿尔特·塞加拉步入皮萨罗宫大厅，亲切问候并介绍出席欢迎仪式的两国官员。

梁强主席恰逢越南和秘鲁建交30周年（1994年11月14日～2024年11月14日）之际对秘鲁进行正式访问。这是一个重要的里程碑，反映了两国政治外交、经贸等领域合作关系的良好发展势头，是进一步深化两国友好合作关系的历史性机遇和动力。

在过去的三十年里，尽管地理位置相距遥远，但两国在促进政治、外交、经济、贸易和投资关系方面取得了长足进展。两国高级领导人经常在国际会议间隙举行双边会晤。除此之外，越南和秘鲁还建立了双边对话机制，包括外交部副部长级政治磋商、副部长级经济和技术合作联合委员会，并签署了多项合作协议和备忘录。

越南和秘鲁在多边论坛上有许多相似之处。

在经贸和投资合作方面，越南高度重视秘鲁的角色，始终将秘鲁视为在拉美地区的主要合作伙伴和投资目的地。2023年，两国双边贸易额达近5亿美元，2024年前七个月达到近3亿美元。越南军队电信集团（Viettel）和越南国家石油集团在秘鲁有两个投资项目，总投资额为12.4亿美元。

在欢迎仪式结束后，梁强与迪娜·埃尔西利娅·博鲁阿尔特·塞加拉总统进行了小范围会晤，随后双方举行了会谈，讨论加强两国良好政治关系的措施，提高潜在领域合作效率，推动两国关系迈上新台阶。

当天上午，梁强一行在利马向民族英雄纪念碑和独立先驱纪念碑敬献花圈。（完）

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