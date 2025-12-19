科技记者俱乐部公布越南2025年十大突出科技事件

12月19日，科技记者俱乐部公布了越南2025年十大突出科技事件。今年是科技记者俱乐部评选活动连续举办20周年。全国范围内报道科技领域的记者、编辑参与了评选。



突出的科技事件全面反映了从体制机制政策、应用科学技术、社会人文科学、国际合作到科学家表彰等各个领域。其典型代表包括：大力推进中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57号决议；颁布《科技与创新法》及战略技术清单，为国家发展提供了新的法律基础和动力。



在科研管理领域，科技部启用了由越南国家科学与技术发展基金会部署的科研任务实时在线管理系统，有助于推动管理现代化，提高效率，增强透明度，并促进研究成果商业化。



越南成功举行《联合国打击网络犯罪公约》（即《河内公约》）开放签署仪式。图自越通社

在社会人文科学领域，东湖民间画制作技艺被联合国教科文组织列入急需保护的非物质文化遗产名录，肯定了其独特文化价值并推动传统遗产保护工作。



多项突出的应用科技成果获得认可，其中包括：Viettel掌握5G技术，在全国范围内部署了3万个5G基站；越南首次成功实施罕见的“肾切取修复后再移植”手术；美作公司的造纸行业垃圾处理循环经济模式在ESG和社区类奖项中获得表彰。



2025年在科学家表彰方面也留下深刻印记：陈青云教授与黎金玉教授被法国政府授予法国荣誉军团勋章军官级勋位；周文明教授当选俄罗斯科学院院士。



在国际合作方面，越南首次自主掌握并成功应用新一代DNA鉴定技术，服务于烈士遗骸身份确认；同时主办《联合国打击网络犯罪公约》（即《河内公约》）开放签署仪式，彰显了越南在保障全球网络安全方面的作用、信誉和地位。（完）