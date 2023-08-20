科学技术成为越南实现净零排放目标的关键

为落实越南政府总理在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会上提出到2050年越南将减少温室气体排放和实现温室气体零排放的国家目标，越南党、国家和政府已开展多项实际行动和措施。

在科学技术对各行业和领域发展的推动作用日益重要，成为经济社会增长的关键驱动力的背景下，科学技术也是实现国家净零排放目标的关键。

越南科技部经济技术行业科学技术司副司长阮进财表示，科学技术是国家经济社会发展的关键，越南政府总理颁布了《关于到2030年科技创新发展战略》的决定。该决定明确应用研究内容，掌握减少温室气体排放的技术；推广应用并掌握适合越南国情的清洁生产技术、环保技术、废水处理技术、固体废弃物、危险废弃物、废气、废弃物回收利用技术。 与此同时，开发、应用和转让有关废弃物回收利用、资源可持续利用和环境修复的先进技术和现代化装备；火力发电厂和其他碳排放生产设施的碳捕获和储存技术。

为了落实各项任务，越南科技部已批准实施服务于减少温室气体排放，评估清洁技术、低碳排放的国家级科技任务。

阮进财表示，科技部根据与国外签署气候变化领域议定书寻找合作伙伴来开展国际科技合作任务；同时，鼓励、动员和寻找资金支持先进方法、模式和技术的开发、应用和转让，服务于气候变化情景的制定和更新，监测和评估其对各行业、领域和地点的影响，提出适合越南国情的有效技术解决方案，特别是适应和减缓温室气体排放。科技部合作伙伴主要来自丹麦、德国、荷兰、加拿大、法国、韩国、日本等国。

科技部重点发展绿色技术、环保清洁技术， 推广绿色氢混燃技术、绿色氨等先进技术在能源转型过程中的应用和可再生能源技术等。（完）