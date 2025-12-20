科学、技术与教育是数字化转型时代的关键

12月20日，以“数字化转型时代的跨学科合作”为主题的在日越南学术网络（VANJ）年度研讨会在日本京都大学举行。来自日本多所知名大学及研究机构的越南专家学者齐聚一堂，共同探讨如何进一步深化越南与日本在科学技术和创新领域的合作。

据越通社驻东京记者报道，本次VANJ 2025研讨会由在日越南学术网络主办，越日专家协会、在日越南知识分子协会及京都越南青年学生协会协办。

广岛大学教授、越日专家协会主席陈登春在开幕致辞中指出，越南党和政府已提出到2045年实现国内生产总值（GDP）较2020年增长两倍的发展目标。他强调，越共中央政治局于2024年12月通过的关于推动科学技术创新与数字化转型的第57-NQ/TW号决议，是实现该目标的关键指导文件。

陈登春表示，科学、技术与教育是推动国家发展的重要支柱，也是越南实现长期愿景的基石。

VANJ研讨会作为连接越日两国学术界的桥梁，应积极促进科研合作与知识共享，助力越南可持续发展。他建议VANJ继续拓展与在日越南学者及日本科学家的联系网络，推动具体合作项目的形成，并及时向越南科技部、高等院校及相关研究机构提交合作建议。

本次研讨会除主旨演讲外，还设立了经济、教育、机器人与物联网应用、先进材料、纳米技术、生物医学及可持续农业七个专题分论坛，并展出26项科研海报。

来自广岛大学、东京大学、东京科学研究所、京都大学等机构的学者在论坛上发表了学术报告。

VANJ年度研讨会自2016年起每年举办，已逐渐成为在日越南学者、青年研究人员及留学生进行学术交流的重要平台。

据悉，组委会目前正在研究未来在越南举办该活动的可行性，以期进一步促进越日两国在科研与教育领域的务实合作。（完）