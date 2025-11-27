Báo Ảnh Việt Nam

新闻

秋季经济论坛：向世界推介越南国家形象的契机

秋季经济论坛于2025年11月25日至27日在胡志明市举行。这是向国际友人推介越南美丽风光与丰富多彩特色文化 的绝佳机会。 tt-vn-dien-dan-kt-thu-v02-h84-h84.jpg

更多>>

更多

Top