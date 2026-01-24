祝贺越共十四大的贺电贺信公告

越共中央委员会 在 第十四届大会上亮相。图/越通社



截至目前，大会累计收到来自167个政党、17个国际和区域组织、78位个人、242个外国政治组织、友好组织、民间团体和地方政府，以及394个海外越南人社群的898封贺电、贺信和贺函。



各方贺信贺电体现了对越南党、国家和人民的深切关注与真挚情谊，作出了积极、全面的评价，展现了国际社会对我党的领导作用以及国家新发展阶段的前进方向日益增强的政治支持。



在收到的贺电中，有58封来自世界各大区域的政党，包括亚洲-大洋洲、欧洲、美洲、中东和非洲。



大会还收到联合国及其专门机构等11个主要国际和区域组织以及人道、劳工、医疗、贸易、科技、和平等各类组织的贺电与贺函。



此外，62封来自各国高级别领导人、议员、大使及友好人士的个人贺电，以及120封来自外国政治组织、友好组织、民间团体和地方政府的贺电。为特别的是，88封来自海外越南人社团的贺信贺电，展现了海外侨胞与祖国建设发展事业紧密相连的情怀、自豪感与同行之心。



各方贺函体现了对越南的深切关注和真挚情谊，祝贺国家在40年革新事业中取得的巨大成就，坚定支持党的领导作用，并相信越南将继续取得新的胜利，在发展的新时代续写国家光辉历史的篇章。



*新加坡人民行动党（PAP）在贺电中高度评价越南在越南共产党领导下取得的成就，强调重视两党、两国友好关系，并希望加强包括新越战略对话在内的各领域合作。



*马来西亚人民公正党（PKR）与马来民族统一机构（巫统，UMNO）祝贺十四大成功召开，相信大会将有助于推动越南发展和提升其国际作用，同时希望加强各党之间的关系。



*泰国民主党祝贺大会成功，表示希望继续巩固泰越关系和东盟合作，以迎接2026年两国建交50周年。



*印度尼西亚民主斗争党在贺电中肯定越南共产党在引领国家取得发展、稳定与人民幸福方面一贯的领导作用。



*东帝汶重建全国大会党（CNRT）在贺电中高度评价越南共产党在基于国家独立、主权的基础上，引领国家取得诸多经济社会成就的领导作用。



*俄罗斯公正俄罗斯党在贺电中强调越南共产党在建设发展、公平社会中的巨大作用，并相信俄越关系及两党合作将继续得到推进。



*瑞士劳动党在贺电中高度评价越南在党的领导下取得的革命成就，视越南为世界进步力量的重要典范。



*委内瑞拉统一社会主义党（PSUV）在贺电中表示相信十四大将再次确认越南的社会主义道路，以及越南在促进多极化世界、维护和平与自决权方面的作用。



*玻利维亚共产党（PCB）在贺电中写道，越共十四大将巩固民族团结，为越南继续发展经济社会、科学技术和提高党的执政能力奠定基础。



*哥伦比亚共产党在贺电中肯定越南40年革新成就是创造性地运用马克思列宁主义、符合国家具体条件的有力证明。



*厄瓜多尔共产党（PCE）在贺电中评价十四大传承了越南人民的坚毅精神，肯定了为和平、自由和社会主义幸福的奋斗道路。



*巴勒斯坦解放组织（PLO）在贺电中相信十四大将擘画新的蓝图，有助于巩固越南在地区和世界的角色与地位。



*安哥拉人民解放运动（MPLA）在贺电中对越南数十年来的支持表示珍视，并相信新的领导集体将继续取得诸多胜利。



*埃及祖国未来党在贺电中强调重视与越南的友好关系，希望加强两党协作，为两国人民的和平、发展与利益服务。



*德国左翼党在贺电中高度评价越南在外交、经济发展、数字化转型和绿色发展方面的努力，表示希望学习借鉴越共十四大经验。



*经济合作与发展组织（OECD）在贺信中认可越南经济社会发展与国际融入的成就，强调继续提升伙伴关系的重要性，以迈向2026年后新的发展阶段。



*联合国贸易和发展会议（UNCTAD）在贺信中高度评价十四大确立的重大方向，表示愿继续同行，支持越南实现包括到2045年成为高收入国家在内的长期发展目标。



*世界知识产权组织（WIPO）总干事邓鸿森（Daren Tang）致送视频贺信，肯定越南创新创造的成就。世界知识产权组织将继续与越南同行，支持越南发挥创新创造潜力，并使之与知识产权相结合，助力越南实现包括到2030年发展成为现代工业国家和到2045年成为高收入国家在内的长期发展目标。（完）